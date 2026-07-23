Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver el Xolos vs León? Jornada 2

Xolos de Tijuana volverá a jugar de local ahora recibiendo al León en el Estadio Caliente, en uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 2 del Apertura 2026.

Este partido es clave para el equipo de Gil Mora si es que quieren arrancar el torneo de la mejor manera para poder ir afianzando lugares de cara a la Leagues Cup.

El Xolaje busca pegar otra vez

El conjunto fronterizo comenzó el torneo con una victoria de 3-1 sobre Tigres, resultado que confirmó el buen momento mostrado durante la preparación y le permitió colocarse entre los primeros lugares de la clasificación. Mourad El Ghezouani fue una de las figuras con un doblete, mientras que Ramiro Árciga completó la cuenta .

Los dirigidos por Tijuana intentarán aprovechar nuevamente la localía, escenario en el que han construido una importante fortaleza. El buen funcionamiento ofensivo y la presión alta serán dos de sus principales herramientas para atacar a una defensa esmeralda que presentó dificultades durante su debut.

León necesita corregir sus problemas defensivos

La Fiera llegará obligada a reaccionar después de caer 3-2 ante Atlas en su presentación, pese a disputar buena parte del encuentro con superioridad numérica. León consiguió generar peligro y marcar en dos ocasiones , pero volvió a exhibir problemas en la última línea, una situación que también arrastró durante el torneo anterior.

Díber Cambindo e Ismael Díaz aparecen como algunas de sus principales amenazas, mientras que Jordi Cortizo buscará tener mayor influencia en la generación ofensiva.

¿Cómo se espera este partido?

El historial reciente también favorece al cuadro fronterizo, que ganó tres de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos y se impuso en los dos más recientes, incluido un 3-0 como visitante .

Pese a ello, el poder ofensivo de León se espera que aparezca, provocando un partido abierto y con oportunidades en ambas porterías. Xolos parte con ventaja por su actualidad y la localía, pero deberá mantener el orden para evitar que la necesidad de los Esmeraldas se convierta en una respuesta peligrosa.

¿A qué hora y por dónde ver el Xolos vs León?