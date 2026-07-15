Liga MX: ¿a qué hora y por dónde ver el Xolos vs Tigres? Jornada 1

Tigres pondrá en marcha su participación en el Torneo Apertura 2026 cuando visite este jueves 16 de julio a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en un duelo donde los felinos buscarán comenzar con el pie derecho una nueva campaña.

Sin embargo, la atención también estará puesta en la situación de Ángel Correa, quien podría quedar fuera del compromiso debido a las negociaciones para concretar su regreso al futbol argentino con River Plate.

Xolos quiere aprovechar la localía

Del otro lado estará un Tijuana que intentará hacerse fuerte en casa y comenzar el torneo con una victoria ante uno de los planteles más competitivos de la Liga MX.

El Estadio Caliente suele representar una aduana complicada para cualquier visitante, por lo que los fronterizos buscarán imponer condiciones desde el inicio y aprovechar cualquier ausencia importante del cuadro regiomontano.

Correa apunta a perderse el debut felino

La principal incógnita en el conjunto dirigido por Guido Pizarro pasa por la presencia del campeón del mundo con Argentina. Correa entrenó por separado del resto del plantel y diversos reportes indican que no realizará el viaje a Tijuana, ya que River Plate habría mejorado su oferta para hacerse con sus servicios.

Mientras tanto, Tigres recuperó para los entrenamientos grupales a César Araújo y Rodrigo Aguirre , quienes podrían ser considerados para el debut liguero.

¿Qué esperar del encuentro?

Pese a las dudas en torno a la posible baja de Ángel Correa, distintos análisis y modelos de inteligencia artificial mantienen a Tigres como favorito para quedarse con los tres puntos, gracias a la profundidad de su plantilla y la calidad de jugadores como Juan Brunetta, Vigón y Lainez.

No obstante, el debut siempre representa un reto distinto y Xolos intentará dar la sorpresa frente a su afición en el inicio del Apertura 2026.

¿A que hora y por dónde ver el Xolos vs Tigres?