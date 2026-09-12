Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver los partidos de este domingo 13 de septiembre? Jornada 8

El domingo 13 de septiembre cierra la Jornada 8 del Apertura 2026 con dos partidos que condensan polos opuestos de la Liga MX. Santos Laguna y FC Juárez, hundidos en el fondo de la tabla y sin victorias, se enfrentan en la Comarca; más tarde, Chivas recibe a Pumas en Guadalajara, con el Rebaño instalado como sublíder y los universitarios aún con un duelo pendiente tras la reprogramación por Leagues Cup.

Ambos equipos buscan salir de la crisis

En Torreón, Santos llega con apenas 1 punto de 18 posibles, después de caer 1-0 ante Cruz Azul en el Azteca en la Jornada 7. El equipo sigue sin ganar y su producción ofensiva es mínima, mientras la defensa ha cedido goles en todos los partidos. Juárez, por su parte, es sotanero absoluto: 0 unidades, seis derrotas consecutivas y una diferencia de goles de -16 (3 a favor, 19 en contra).

El desplome fronterizo se explica en la secuencia reciente: 0-2 ante Pachuca en casa, 0-4 frente a Toluca como visitante y el 1-6 sufrido ante Monterrey en el BBVA, además del 1-2 contra América. Santos tampoco muestra señales de reacción; la derrota ante Cruz Azul confirmó que el equipo sigue anclado en la parte baja y sin respuestas en ataque.

Quieren escalar en la tabla general

En Guadalajara, Chivas llega en su mejor momento del torneo. La goleada 3-0 sobre Atlético de San Luis en la Jornada 7 lo colocó como sublíder con 14 puntos, producto de cuatro triunfos, dos empates y una derrota. Son seis partidos consecutivos sin perder para el equipo de Gabriel Milito, que además ha encontrado estabilidad defensiva y un ataque más eficiente.

Pumas, por su parte, llega con 11 puntos tras vencer 3-1 a León en el partido reprogramado de la Jornada 7, resultado que lo impulsó al séptimo lugar del Apertura 2026 y le permitió recomponer su campaña. El cuadro auriazul se mantiene en zona media, con margen para escalar si logra sumar en Guadalajara, donde enfrenta a un rival directo que hoy está instalado en la parte alta.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

El cierre dominical ofrece dos lecturas claras: en Torreón, Santos y Juárez juegan por oxígeno puro y por su primera victoria del Apertura 2026; en Guadalajara, Chivas busca sostener la persecución al América y Pumas pretende meterse de lleno en la pelea por puestos de Liguilla.

Santos Laguna vs FC Juárez (Estadio TSM Corona)

Horario: 19:00

19:00 Transmisión: Disney+, ViX Premium, ESPN, Layvtime

Chivas de Guadalajara vs Pumas UNAM (Estadio Akron)