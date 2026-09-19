Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver los partidos de este domingo 20 de septiembre? Jornada 9

El domingo 20 de septiembre cierra la Jornada 9 del Apertura 2026 con tres partidos que cruzan zonas altas y medias de la tabla: Pachuca vs Tijuana en el Hidalgo, Toluca vs Santos Laguna en el Nemesio Diez y Querétaro vs León en La Corregidora.

Pachuca vs Xolos de Tijuana (Estadio Hidalgo)

Los Tuzos llegan al duelo contra Tijuana en la décima posición, con 11 puntos en ocho partidos, después de una racha reciente de dos triunfos, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Del lado fronterizo, La Jauría se presenta como octavo con 13 unidades en siete juegos aunque con una forma irregular de dos victorias y tres caídas en sus últimos cinco compromisos.

El foco estadístico del choque en Hidalgo pasa por Salomón Rondón, líder de goleo del torneo con 8 tantos, y por Gilberto Mora, que suma 4 goles para Tijuana y figura en el pelotón perseguidor de la tabla de artilleros. Pachuca viene de golear 3‑0 al Atlante en la fecha anterior, mientras Tijuana cayó 0‑1 en casa ante Querétaro, resultados que ajustaron la zona media‑alta de la clasificación.

Horario: 18:00

18:00 Transmisión: ViX Premium

Toluca vs Santos Laguna (Estadio Nemesio Diez)

En Toluca, el líder absoluto del Apertura defiende la cima ante un Santos Laguna que apenas comienza a respirar. Los Diablos suman 19 puntos en ocho partidos y encadenan cinco victorias consecutivas, con 14 goles a favor y solo 2 en contra en ese tramo. Santos, por su parte, ocupa el puesto 17 con 4 puntos y llega tras romper su mala racha con un 2‑1 sobre Juárez en la jornada 8.

El contexto reciente subraya el contraste: Toluca viene de ganar 1‑0 en Puebla y antes había goleado 5‑2 al Atlas, 2‑0 a Monterrey y 4‑0 a Juárez, consolidando el mejor ataque y una defensa sólida. Santos, en cambio, arrastra derrotas ante Cruz Azul y Puebla, además de un 0‑0 con Tigres, y solo su remontada frente a Juárez le dio oxígeno antes de visitar el 'Infierno'.

Horario: 18:00

18:00 Transmisión: Fox One, Fox

Querétaro vs León (Estadio Corregidora)

La jornada se cierra en Querétaro, donde Gallos Blancos, cuartos con 13 puntos y metidos de lleno en la pelea alta, reciben a un León que también suma 13 unidades y se mantiene en zona de clasificación directa. Querétaro viene de ganar 1‑0 en Tijuana en la fecha 8, mientras León ajustó su posición tras vencer a Atlético de San Luis en el cierre de la jornada anterior.