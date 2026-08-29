Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver los partidos de este domingo 30 de agosto? Jornada 6

La Jornada 6 del Apertura 2026 se cerrará el domingo 30 de agosto con dos partidos que cruzan realidades opuestas y que, sin embargo, ya son puntos de quiebre para varios proyectos. Toluca recibirá a FC Juárez en el Nemesio Díez y Monterrey hará lo propio ante Atlético de San Luis en el BBVA, ambos con la tabla general ya fracturada tras cinco fechas: Diablos en zona alta, Rayados en puestos de Liguilla; Juárez y San Luis, hundidos en la parte baja y con margen de error prácticamente agotado.

Duelos de alto contraste

Toluca llega al domingo instalado en el cuarto lugar con 10 puntos, producto de un arranque sólido que se confirmó el fin de semana pasado con el 2-1 como visitante sobre Querétaro, triunfo que lo mantuvo en el pelotón perseguidor de América y Atlas. El equipo escarlata ha sabido resolver partidos cerrados y se sostiene en la parte alta gracias a su capacidad para competir fuera de casa, algo que refuerza su condición de favorito en el “Infierno”.

Del otro lado aparece Juárez, último de la tabla con 0 puntos, cinco derrotas consecutivas y 15 goles recibidos por apenas tres anotados, una crisis que ya es estructural y que se agravó con el 2-1 en casa ante América en la Jornada 5. El equipo fronterizo no ha encontrado respuestas ni en defensa ni en ataque y llega al Nemesio Díez obligado a sumar por primera vez en el torneo ante uno de los cuadros más en forma del campeonato.

Ambos Rayados buscan los tres puntos

En Monterrey, el contexto es distinto pero igual de exigente. Rayados ocupa el séptimo lugar con 9 puntos, todavía en zona de Liguilla, pero viene de un golpe duro: derrota 2-0 frente a León, que expuso lagunas defensivas y la irregularidad de un equipo que no termina de consolidar su candidatura al título. El duelo del domingo es, para la Sultana, un partido para recomponer la narrativa y evitar que la presión se dispare tan pronto en el semestre.

Atlético de San Luis, por su parte, llega con apenas 3 puntos y un empate 1-1 ante Pachuca en la Jornada 5, resultado que no alcanza para sacar al equipo de la zona baja. El cuadro potosino ha tenido problemas para cerrar partidos y su visita al BBVA lo coloca frente a un escenario hostil, con un rival que suele crecer en casa y que necesita ganar para no ceder terreno en la pelea por los primeros ocho lugares.

¿A qué hora y por dónde ver los partido?

Así, el domingo se juega en clave de contraste: Toluca y Monterrey defendiendo su lugar en la parte alta, Juárez y San Luis intentando frenar crisis que ya se miden en derrotas, goles recibidos y paciencia agotada. Son solo dos partidos, pero el impacto en la tabla puede ser decisivo para quienes ya caminan al límite.

Toluca vs FC Juárez (Estadio Nemesio Diez)

Horario: 18:00

18:00 Transmisión: ViX Premium

Monterrey vs Atlético de San Luis (Estadio BBVA)