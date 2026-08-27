Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver los partidos de este viernes 28 de agosto? Jornada 6

La Jornada 6 del Apertura 2026 arranca este viernes 28 de agosto con tres partidos que abren un fin de semana clave para la configuración de la tabla. América llega como líder invicto con 13 de 15 puntos posibles, perseguido por Atlas, Toluca, Chivas y Puebla, mientras Cruz Azul, vigente campeón, se ha metido en problemas tras ligar tres derrotas consecutivas y caer al duodécimo puesto.

El campeón necesita sacudirse el mal trago

En Aguascalientes, Necaxa recibe a La Máquina Celeste en el Estadio Victoria, en un duelo que mezcla urgencias y presión mediática. Los Rayos han tenido un arranque irregular y necesitan puntos para salir de la zona baja, mientras los dirigidos por Joel Huiqui llegan golpeada tras perder 0-2 ante Atlas, en una de las sorpresas de la jornada.

En paralelo, Atlante recibe a León en el Estadio Banorte. El Equipo del Pueblo busca consolidar su regreso a la élite con un triunfo ante una Fiera que llega con desgaste tras su participación en la Leagues Cup 2026, con menos de 72 horas de recuperación. León, que ronda la zona de clasificación con nueve puntos, necesita administrar esfuerzos sin perder competitividad, en un calendario que le ha exigido al máximo en dos frentes.

Una jornada para demostrar

El cierre del viernes será en la frontera: Tijuana contra Pumas en el Estadio Caliente. Xolos regresa a casa con la obligación de hacerse valer en una plaza históricamente incómoda para los visitantes, mientras Pumas llega con la etiqueta de club grande que no puede permitirse tropiezos si quiere mantenerse en la pelea por los puestos altos.

El contexto general de la fecha pone el foco en cómo reaccionan los proyectos que ya están bajo escrutinio. Cruz Azul, campeón pero en crisis de resultados, León, con carga extra por Leagues Cup, y Pumas, obligado a demostrar que puede competir fuera de CU, son tres equipos que llegan al viernes con historias distintas pero un mismo objetivo: no perder terreno en la tabla de clasificación.

¿A qué hora y por dónde ver los partidos?

Lo que ocurra en Aguascalientes, Ciudad de México y Tijuana marcará el tono de una fecha que puede confirmar tendencias: si Cruz Azul está realmente en crisis, si León resiste el doble calendario y si Pumas tiene la personalidad para ganar en plazas duras. El Apertura 2026 entra en zona de definiciones tempranas y el 28 de agosto no admite distracciones.

Necaxa vs Cruz Azul (Estadio Victoria)

Horario: 19:00

19:00 Transmisión: Fox One, Fox+

Atlante vs Club León (Estadio Banorte)

Horario: 19:00

19:00 Transmisión: ESPN, Disney+

Tijuana vs Pumas UNAM (Estadio Caliente)