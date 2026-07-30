Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver los partidos de este viernes 31 de julio? Jornada 3

La tercera jornada del Torneo Apertura 2026 arranca con tres frentes decisivos antes del receso oficial por la Leagues Cup. Los planteles afrontan este bloque de competencias con imperativos tácticos contrastantes, donde la necesidad de sumar puntos resulta vital para afianzar proyectos estratégicos y corregir deficiencias mostradas en las primeras fechas del campeonato nacional.

El Rebaño Sagrado inaugurará las actividades ante Puebla

El Estadio Cuauhtémoc inaugurará la jornada con el enfrentamiento entre Puebla y Guadalajara. La Franja se presenta a este compromiso tras un amargo descalabro dos por uno ante Cruz Azul, duelo donde sostuvo la paridad hasta los minutos finales. Por su parte, el Rebaño Sagrado, bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, arriba reconfortado por su triunfo de uno a cero sobre Juárez, conseguido gracias a una anotación decisiva de Roberto Alvarado en el cierre del encuentro.

Los antecedentes numéricos respaldan la superioridad tapatía en este cruce particular. El Guadalajara registra cuatro victorias en los últimos cinco duelos disputados frente a la escuadra poblana en el circuito profesional, incluyendo un categórico cinco a cero en su antecedente más reciente. No obstante, el conjunto camotero pretende hacerse fuerte en su territorio para revertir dicha racha adversa.

Horario: 19:00

19:00 Transmisión: ESPN, Disney+, Azteca 7

Los Felinos buscarán asaltar la Frontera

Paralelamente, la actividad se traslada al Estadio Olímpico Benito Juárez con el choque entre FC Juárez y Pumas. El cuadro fronterizo registra un arranque complejo sin unidades, tras encajar derrotas consecutivas por la mínima diferencia ante Puebla y Chivas. En contraparte, los universitarios llegan revitalizados tras conseguir una valiosa remontada dos a uno frente a Toluca como visitantes, reponiéndose del descalabro inicial sufrido ante Pachuca.

Horario: 21:00

21:00 Transmisión: ESPN, Disney+, Vix Premium

Un duelo que podría ser la sorpresa de la noche

En el Estadio Libertad Financiera, Atlético de San Luis recibe a Xolos de Tijuana en un contraste directo de realidades. El conjunto potosino, dirigido por Guillermo Abascal, busca su primer triunfo del certamen tras rescatar un empate dos a dos frente a Tigres, resultado que dejó al descubierto fisuras defensivas en el esquema local.

Finalmente, el equipo visitante comandado por Sebastián Abreu vive un momento pletórico con paso perfecto de seis puntos. Tras derrotar uno a cero a León, los tijuanenses pretenden consolidar su liderato futbolístico sosteniendo la hegemonía histórica sobre San Luis, rival contra el que registran una victoria y cuatro empates en sus últimos cinco enfrentamientos directos dentro del torneo.