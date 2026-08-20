Liga MX: ¿A qué hora y por donde ver los partidos de la jornada 5? Viernes 21 de agosto

La Jornada 5 del Apertura 2026 se juega mañana con tres partidos confirmados por la Liga MX: Tigres vs Atlante, FC Juárez vs América y Querétaro vs Toluca, todos programados para el viernes 21 de agosto tras los ajustes realizados por la participación de varios clubes en la Leagues Cup. América llega como líder con 10 puntos y diferencia de +7, seguido por Tijuana con las mismas unidades; Monterrey y Atlas persiguen con 9, mientras Querétaro y Toluca también se mantienen en zona de Liguilla.

Encuentros con dramatismo y alto impacto

En el Estadio Universitario, Tigres recibe al Atlante a las 19:00. Los felinos apenas suman un punto y vienen de caer 2-1 ante Atlas, con gol de Juan Brunetta y un penal fallado por el propio argentino en el cierre, reflejo de un equipo sin contundencia. Atlante, por su parte, empató 0-0 ante Toluca en el Azteca en la Jornada 4, mostrando orden defensivo y buen ritmo físico, con Eugenio Pizzuto y Martín Sarrafiore como piezas clave en la recuperación y generación de juego.

A las 21:00, en el Olímpico Benito Juárez, FC Juárez enfrenta al América en un choque de polos opuestos. Los Bravos son colistas, sin puntos y con la peor diferencia del torneo (-11), golpeados por la goleada 6-1 sufrida ante Monterrey, donde anotaron Orellano, Rossi, Cuypers, Pineda, Ocampos y Jorge Rodríguez. América llega invicto tras vencer 3-0 a Atlético San Luis con tantos de Raphael Veiga, Óscar Perea y Diego Arriaga, consolidando el proyecto de Guillermo Almada y el protagonismo de sus fuerzas básicas.

El tercer duelo del día, también a las 21:00, será Querétaro vs Toluca en La Corregidora, reprogramado por la Liga MX para facilitar la logística de ambos clubes rumbo a los cuartos de final de la Leagues Cup. Gallos llega con dos victorias, un empate y una derrota en el torneo, mostrando competitividad y orden. Toluca, con el mismo registro, viene de un empate sin goles ante Atlante y destaca por su solidez defensiva y la capacidad de sus mediocampistas para controlar ritmos.

¿A qué hora y por dónde ver los partidos?

La tabla de goleo mantiene a Lucas Ocampos y Salomón Rondón en la cima con cinco tantos, seguidos por Ali Ávila, Juninho y Julián Carranza con tres. Monterrey sostiene el ataque más productivo; América, la mejor defensa; y Toluca, el equilibrio más consistente. Cada partido de mañana impacta directamente la lucha por los ocho boletos a Liguilla.

Tigres UANL vs Atlante (Estadio Universitario de la UANL)

Horario: 19:00

Transmisión: Fox, Fox One, Azteca 7

FC Juárez vs América (Estadio Olímpico Benito Juárez)

Horario: 21:00

Transmisión: Fox, Fox One, Azteca 7

Querétaro vs Toluca (Estadio Corregidora)