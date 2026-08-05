Liga MX: Aficionado encara a Mikel Arriola para exigir el regreso del ascenso y descenso | VIDEO

Un aficionado encaró al comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, a bordo de un vuelo comercial para exigirle el regreso de la competencia deportiva en el balompié nacional. El tenso reclamo quedó grabado en un video difundido en redes sociales, donde el seguidor aprovechó la cercanía con el directivo.

Encaran a Mikel Arriola, ¿qué dijo?

"Queremos el ascenso y descenso", le recriminó el aficionado de forma categórica a Arriola mientras este permanecía sentado en su asiento. Ante el encaramiento frente a los demás pasajeros, el dirigente reaccionó con cautela y mantuvo la calma, evitando confrontaciones verbales y limitándose a escuchar el descontento expresado por el seguidor.

El ascenso/descenso no volverá por ahora

El incidente ocurre semanas después de que la FMF publicara el Reglamento de Competencia que ratifica la continuidad del modelo sin movilidad deportiva para la Temporada 2026/2027. La normativa estipula expresamente que ningún club de la Liga MX descenderá a la Liga de Expansión MX, ni estos últimos ascenderán al máximo circuito.

Esta ratificación generó indignación en la división de plata. Durante la jornada inaugural del torneo Apertura 2026, futbolistas de seis equipos, como Leones Negros y Atlético Morelia, protestaron deteniendo las acciones al inicio de sus partidos. La Comisión Disciplinaria respondió sancionando a cada club con multas superiores a 234 mil pesos.

¿Cuándo desapareció el ascenso/descenso?

La suspensión del ascenso y descenso se impuso originalmente en 2020 con el argumento de brindar estabilidad financiera a las franquicias tras la crisis sanitaria. Pese a crearse un cuaderno de cargos y un proceso de certificación para reabrir la competencia, la FMF ha pospuesto la medida bajo justificaciones financieras y comerciales.

El conflicto ha llegado al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) e incluso al ámbito legislativo, donde diputados han citado a directivos a rendir explicaciones. El reclamo aéreo refleja la fractura entre la afición y la dirigencia, en un entorno donde los seguidores exigen devolver el mérito deportivo a la cancha.