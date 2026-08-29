Liga MX: Alan Mozo enciende el debate al pedir que vuelvan el ascenso y la Copa MX | VIDEO

Alan Mozo encendió la polémica en el futbol mexicano tras pronunciarse abiertamente en contra de las ligas cerradas y exigir el regreso del ascenso y descenso en la Liga MX. El actual lateral del Pachuca criticó el sistema competitivo vigente, señalando que la falta de castigos deportivos perjudica el rendimiento del balompié nacional.

En entrevista concedida al medio Claro Sports, el zaguero abordó la problemática estructural. Mozo lamentó la eliminación de la movilidad entre divisiones, una decisión adoptada por los altos mandos para blindar las franquicias y proteger las inversiones de los propietarios.

“Creo que es un mal que se ha venido acarreando por mucho tiempo; yo, en lo personal, no comparto lo de no ascenso y no descenso, porque es una competencia que te hace estar al día, estar al tope”, aseveró con firmeza el defensor mexicano, desmarcándose del modelo proteccionista reinante.

Exige la vuelta del 'Merito Deportivo'

El futbolista bateó la idea de una liga cerrada, argumentando que resta exigencia a jugadores y directivas. En su discurso, enfatizó la necesidad de mirar por el desarrollo deportivo colectivo: “Cada quien debe tomar el rol que le corresponde y dar lo mejor por el país y no por intereses propios”.

Para complementar su postura, Mozo recordó la extinta Copa MX como una vitrina fundamental para jóvenes formados en cantera. Explicó que medir fuerzas contra cuadros de la división inferior permitía levantar la mano y foguearse, un espacio de desarrollo hoy truncado por las reformas de la Federación Mexicana.

Sus palabras sacudieron al entorno futbolístico nacional, reavivando una intensa controversia entre analistas, aficionados y directivos. El posicionamiento de Mozo puso sobre la mesa el descontento del gremio de jugadores ante la pérdida de competitividad, consolidándolo como una de las pocas voces en activo dispuestas a alzar la voz.