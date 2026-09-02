Liga MX: Alan Mozo firma su contrato con Cruz Azul y alista su debut frente a Santos Laguna

La directiva de Cruz Azul concretó el fichaje del lateral derecho Alan Mozo para el torneo Apertura 2026. El futbolista mexicano concluyó su etapa con las Chivas de Guadalajara tras jugar a préstamo en Pachuca, cerrando un traspaso definitivo por tres años con opción a un año adicional.

¿Cuándo debutará con la Máquina Celeste?

Tras arribar a la capital, el carrilero superó los exámenes médicos de rigor y se incorporó a las prácticas en La Noria. Su contratación responde al objetivo del cuerpo técnico de apuntalar la banda derecha con un elemento experimentado y de rendimiento inmediato.

El estreno oficial de Mozo con la camiseta cementera se contempla para la próxima fecha ante Santos Laguna. El cuerpo técnico analizará su puesta a punto física durante la semana para definir si arranca como titular o ingresa como variante desde el banquillo.

Buscan un refuerzo de calidad

El zaguero cuenta con amplia trayectoria en el máximo circuito, acumulando 287 partidos oficiales de clubes, cuatro anotaciones y 31 asistencias en más de 22,800 minutos jugados. En su recorrido destacan sus etapas con Pumas, Chivas, Pachuca y cinco convocatorias con la Selección Mexicana.

Tácticamente, la llegada del lateral ofrece alternativas de jerarquía sobre el costado diestro, un área donde el equipo requería mayor solidez en marca y proyección ofensiva. Además, su incorporación eleva la competencia interna y permite dosificar las cargas de trabajo del plantel.

Con el aval médico y la documentación administrativa en regla, la afición celeste aguarda el cruce frente al cuadro lagunero. La Máquina busca afianzar su paso futbolístico en el certamen integrando la madurez de un carrilero probado en la Liga MX.