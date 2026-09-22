Liga MX: Álex Padilla responde a quienes dudan de su mexicanidad tras llamado a la Selección

El guardameta del Athletic Club, Álex Padilla, fijó una postura contundente frente a las críticas por su origen tras ser convocado a la Selección Mexicana para la Fecha FIFA. En entrevista con TUDN, el arquero nacido en España reafirmó su compromiso con el representativo azteca: "A ver, no tengo el acento mexicano, pero estoy aquí porque siento estos colores y voy a muerte con la Selección".

El futbolista de doble nacionalidad abordó de manera abierta los cuestionamientos generados por su acento ibérico y su formación en el balompié europeo. Padilla enfatizó que más del noventa por ciento de su entorno familiar es mexicano, destacando que los valores e identidad nacional le fueron inculcados desde la infancia por su madre, un pilar fundamental en su decisión de vestir la camiseta tricolor.

¿El futuro de la portería mexicana?

Durante la charla, el guardameta mostró un tatuaje referente a la cultura mexicana realizado con anterioridad a su primer llamado internacional. Esta marca corporal simboliza la conexión afectiva que mantiene con la patria materna y sirve como prueba de que su elección responde a una convicción personal previa a la proyección mediática derivada de su debut profesional en LaLiga.

Formado en el Athletic Club de España, Padilla es considerado una pieza clave en el proyecto de renovación generacional bajo el mando del cuerpo técnico de Rafael Márquez. Su presencia fortalece la competencia interna en la portería azteca, donde compite con arqueros consolidados del circuito local en busca de asentarse de forma definitiva dentro de la nómina nacional.

Pide mostrar su talento

Respecto al debate sobre los futbolistas con doble nacionalidad, el cancerbero puntualizó que la diversidad de orígenes no resta profesionalismo ni entrega en el terreno de juego. Padilla aseveró que el lugar en la alineación titular se disputa exclusivamente con rendimiento deportivo cotidiano en los entrenamientos, dejando de lado cualquier señalamiento o prejuicio extra cancha basado en modismos regionales.

Con estas declaraciones, el guardameta busca disipar las controversias para enfocarse en el trabajo deportivo con el Tri. Padilla concluyó que la convicción por defender el escudo de la Selección Mexicana se valida únicamente con trabajo constante y actuaciones destacadas bajo los tres postes, ratificando su compromiso absoluto con el equipo nacional de cara al futuro.