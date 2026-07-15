Liga MX: América perdería prácticamente a una de sus estrellas, ¿de quién se trata y por qué?

Uno de los futbolistas más importantes del América deberá detener su actividad por un periodo aún sin definir, una situación que representa un duro golpe para las aspiraciones del conjunto azulcrema en el inicio del semestre.

¿De quién se trata?

De acuerdo con el reporte médico, el extremo mexicoestadounidense, Alejandro Zendejas fue intervenido mediante una limpieza de rodilla , procedimiento que lo obligará a mantenerse alejado de las canchas mientras evoluciona favorablemente.

Hasta el momento, el América no ha precisado cuánto tiempo permanecerá de baja, por lo que su regreso dependerá de la recuperación que presente durante las próximas semanas.

La ausencia llega en un momento importante, ya que el equipo apenas comenzará su participación en el Apertura 2026 este próximo sábado 18 ante los Gallos de Querétaro y también tendrá otros compromisos nacionales e internacionales en el calendario.

¿Cuánto se podría perder?

La lesión de Zendejas representa mucho más que perder a un jugador habitual en el once inicial, y es que de acuerdo con especialistas, podría demorarse su lesión y recuperación de 6 - 8 semanas.

En los últimos torneos, el atacante se consolidó como una de las principales armas ofensivas del América gracias a su velocidad , capacidad de desborde y aporte en goles y asistencias.

Su rendimiento también lo llevó a convertirse en seleccionado de Estados Unidos, con quien disputó la Copa del Mundo de 2026. Tras finalizar su participación internacional, el futbolista regresó a Coapa con la intención de incorporarse al equipo, pero las molestias físicas terminaron derivando en la intervención quirúrgica que ahora lo mantendrá fuera de actividad.

La baja obligará al técnico Guillermo Almada a buscar nuevas alternativas por las bandas, ya sea modificando su esquema táctico o dando mayor protagonismo a otros elementos del plantel para cubrir una posición que se había convertido en una de las más sólidas del equipo.