Liga MX: América presenta al colombiano Óscar Perea como su primer refuerzo del Apertura 2026

El Club América hizo oficial la llegada del atacante colombiano Óscar Perea como su primer refuerzo para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El futbolista cafetero de 20 años completó exitosamente los exámenes médicos en Coapa, firmó su contrato e inmediatamente realizó su primer entrenamiento bajo la dirección técnica del estratega uruguayo Guillermo Almada para ponerse en ritmo.

El joven extremo desembarca en el nido azulcrema mediante un acuerdo de préstamo por un año con opción de compra definitiva. La carta del jugador pertenece al Racing Club de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, institución que lo cedió la campaña anterior al AVS Futebol SAD de Portugal, club donde disputó 25 partidos oficiales y marcó dos goles.

Un refuerzo que ilusiona a las 'Águilas'

En esta nueva aventura en el fútbol mexicano, Perea vestirá la camiseta con el dorsal número 22. Este número posee una relevancia histórica reciente en el conjunto de Coapa, ya que perteneció durante casi una década al histórico lateral multicampeón Paul Aguilar, y fue portado también brevemente por el mediocampista español Álvaro Fidalgo durante sus primeros meses con el equipo.

Futbolísticamente, Perea se desempeña primordialmente como extremo por la banda izquierda, destacando por su explosividad, regate constante y desequilibrio en el mano a mano. Su incorporación responde a la urgencia táctica de cubrir la baja del uruguayo Brian Rodríguez por un esguince de rodilla, brindando además versatilidad al poder jugar por la banda derecha o como atacante secundario.

¿Quién es Óscar Perea?

Originario de Pereira, Colombia, la joven promesa se formó deportivamente en el Atlético Nacional de su país, club con el cual debutó profesionalmente en 2022. En el ámbito internacional, ha sido figura de la Selección Colombia Sub-20, destacando de manera relevante en la Copa Mundial de Chile 2025, donde conquistó el tercer lugar y anotó el gol de la victoria.

Con su fichaje cerrado y entrenando con el plantel, el cuerpo técnico evaluará la adaptación física del colombiano durante los próximos días para definir si podrá sumar sus primeros minutos en el partido de este domingo ante Santos Laguna en el Estadio Banorte. La afición americanista mantiene altas expectativas ante la llegada de esta nueva pieza de ataque para el equipo.