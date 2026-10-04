Liga MX: ¿América tendrá un partido amistoso contra el Atlético de Madrid? Aquí te contamos

El Club América volverá a encontrarse con el Atlético de Madrid en territorio mexicano, luego de que ambas instituciones confirmaran un partido especial que se llevará a cabo durante el mes de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

¿Cómo será el juego?

El encuentro no enfrentará a los actuales planteles de las Águilas y del conjunto español, sino que se tratará de un Juego de Leyendas, en el que participarán exfutbolistas que marcaron época con ambas instituciones.

El compromiso está programado para el próximo domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas, y tendrá como escenario el Estadio Cuauhtémoc, inmueble con capacidad para más de 46 mil aficionados. Será además el primer partido de este tipo entre América y Atlético de Madrid avalado oficialmente por los dos clubes.

América y Atlético volverán a verse después de 12 años

El anuncio representa un nuevo capítulo entre dos instituciones que ya se han enfrentado anteriormente en México.

De acuerdo con la información difundida por el América, el antecedente más reciente ocurrió en 2014, cuando ambos equipos se midieron en el entonces Estadio Banorte. En aquel compromiso, las Águilas terminaron imponiéndose en tanda de penales.

Ahora, 12 años después, el enfrentamiento tendrá un formato completamente distinto, ya que estará enfocado en reunir a jugadores históricos de ambas escuadras.

Hasta el momento no se ha revelado la lista completa de futbolistas que participarán en el encuentro . En el caso del Atlético de Madrid, distintos reportes señalan que el proyecto de su equipo de leyendas contempla figuras con pasado oficial en el primer equipo.

Entre los nombres relacionados con esta iniciativa aparecen exjugadores como David Villa y Mario Suárez, aunque la plantilla definitiva para el duelo en Puebla todavía deberá confirmarse.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

La venta de entradas está programada para comenzar este lunes 5 de octubre a partir de las 10:00 horas mediante la plataforma Boleto Móvil .

De acuerdo con los primeros reportes, los precios arrancarán alrededor de los 240 pesos, aunque existirán diferentes zonas y costos dentro del Estadio Cuauhtémoc.

Por lo tanto, sí habrá un nuevo enfrentamiento entre América y Atlético de Madrid en México, aunque los aficionados no verán a los equipos que actualmente compiten en Liga MX y LaLiga.