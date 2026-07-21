Liga MX: americanistas tienen fé en que Guillermo Almada traerá 'joyas' de la cantera

La llegada de Guillermo Almada al América comienza a generar expectativas no solamente por los resultados que pueda conseguir el equipo, sino también por la posibilidad de que nuevos talentos reciban oportunidades dentro del primer equipo.

El movimiento representa un cambio importante para las Águilas, que durante el torneo anterior tardaron hasta la Jornada 15 en cumplir con la Regla de Menores. Bajo el mando de Almada, el cuadro azulcrema acumuló 181 minutos desde su presentación, colocándose al frente de ese apartado en el comienzo de la competencia .

Almada abre las puertas a los juveniles

Para su primer compromiso oficial como entrenador del América, Guillermo Almada colocó como titulares a Miguel Vázquez y Dagoberto Espinoza. Además, permitió el debut de Alejandro Cárdenas e Ícaro da Conceição, ambos de 19 años, quienes ingresaron durante el partido disputado en La Corregidora.

La decisión mostró que los juveniles no solamente serán utilizados para completar convocatorias o cumplir con el reglamento. El cuerpo técnico pretende observarlos, integrarlos a los entrenamientos del primer equipo y acelerar su proceso al compartir trabajo con futbolistas de mayor experiencia.

Con esos estrenos, el uruguayo ya superó en un partido la cantidad de canteranos debutados por André Jardine durante su último año al frente del conjunto capitalino.

América busca recuperar el talento de casa

Durante el Clausura 2026, los jugadores que más contribuyeron a la Regla de Menores fueron Patricio Salas, Miguel Vázquez e Isaías Violante . Este último dejó de ser elegible para el Apertura 2026, debido a que ahora solamente contabilizan los minutos de futbolistas nacidos en 2004 o después.

La modificación obliga a los clubes a encontrar nuevas alternativas, pero en América la intención va más allá de cubrir una cuota. El objetivo sería conseguir que los jóvenes se consoliden, peleen por la titularidad y eventualmente se conviertan en piezas importantes del plantel.

Una cantera productiva también podría reducir la necesidad de realizar grandes gastos en cada mercado de transferencias, además de entregar al club futbolistas identificados con la institución desde las categorías inferiores.