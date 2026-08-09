Liga MX: Ángel Di María presiona a Campaz para evitar su fichaje con las Águilas del América

El mercado de pases del fútbol latinoamericano vive horas decisivas ante la posible transferencia del atacante colombiano Jaminton Campaz al Club América. En medio de las negociaciones entre la directiva mexicana y Rosario Central, surgió una figura estelar para intentar frenar la salida del extremo: Ángel Di María, quien conversó personalmente con su compañero para convencerlo de quedarse en el club.

El interés de las Águilas del América busca reforzar su plantilla para el torneo Apertura de la Liga MX, aunque las pláticas entraron en un estancamiento. La tensión aumentó en el entorno rosarino cuando el futbolista colombiano llegó a ausentarse de un par de entrenamientos, presionando a la dirigencia de su club para definir pronto su traspaso hacia el balompié azteca.

¿Por qué Di María no quiere que se vaya Campaz?

A pesar de la fricción, el plantel de Rosario Central mantuvo el respaldo al jugador. En entrevista con ESPN, Ángel Di María reveló que lleva varios días pidiéndole directamente a Campaz que rechace la propuesta del América. El astro argentino resaltó que el colombiano es una pieza clave para afrontar tanto el campeonato nacional como los compromisos en la Copa Libertadores.

No obstante, el campeón del mundo fue pragmático respecto a las finanzas del equipo. El 'Fideo' explicó que Rosario Central requiere vender jugadores para crecer económicamente, pues no cuenta con los recursos de clubes como Boca Juniors o River Plate. Por ello, aclaró que si el traspaso se concreta, el grupo y la afición estarán verdaderamente felices por el progreso de Campaz.

¿Fichaje fallido o nueva estrella?

Por su parte, Jaminton Campaz habló públicamente tras anotar en la victoria sobre Aldosivi y aclaró su postura. El atacante afirmó que, si es momento de partir hacia México, su objetivo es salir por la puerta grande y en óptimos términos. Asimismo, enfatizó que si permanece en Rosario, afrontará con enorme alegría y compromiso la disputa del certamen continental.

Con el mercado aún abierto en la Liga MX, las negociaciones entre América y Rosario Central continúan en desarrollo. Mientras la directiva mexicana analiza sus movimientos finales, la postura conciliadora de Ángel Di María y la disposición del futbolista dejan la definición en un equilibrio entre el bienestar financiero de la institución y el deseo de retener a su estrella.