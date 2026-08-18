Liga MX: Armando 'Hormiga' González deja Chivas y es nuevo jugador del Olympiacos de Grecia

El delantero mexicano Armando "Hormiga" González ha concretado oficialmente su salto al futbol de Europa tras cerrar su traspaso al Olympiacos de Grecia. La operación representa un movimiento relevante al convertirse en la primera transferencia oficial de un futbolista mexicano hacia el Viejo Continente tras la Copa del Mundo 2026. Con 23 años de edad, el atacante tapatío concluye así su etapa de formación en las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Un nuevo mexicano al futbol europeo

Las cifras finales de la transacción se fijaron en 9 millones de euros. Mediante este acuerdo, la escuadra del Pireo adquirió el 70 por ciento de los derechos federativos del canterano rojiblanco. Por su parte, la directiva del Guadalajara logró retener el 30 por ciento restante de su carta, garantizando un beneficio económico ante una eventual venta futura hacia otro club del circuito europeo.

El proceso de negociación exigió un intenso diálogo entre ambas directivas. Olympiacos debió presentar tres propuestas formales antes de alcanzar la luz verde definitiva, tras el rechazo de una oferta inicial de 6 millones de euros. El viaje del representante a territorio griego agilizó el pacto, respaldado por una promesa de palabra de Amaury Vergara para brindar facilidades de salir a Europa.

Llega al mejor equipo de la liga helénica

González llega al club más laureado de la Superliga de Grecia, con constante presencia continental. Además, el entorno institucional ofrece un canal estratégico hacia la Premier League debido al grupo de multipropiedad de Evangelos Marinakis, magnate que administra también al Nottingham Forest de Inglaterra. El joven artillero portará el dorsal 34 en esta nueva etapa.

El atacante desembarca en el balompié helénico respaldado por un año brillante en el que registró 24 goles durante el ciclo 2025/26 y el título de goleo del Apertura 2025. Aunque arrastra una sequía reciente, la inminencia del fichaje quedó al descubierto tras no sumar minutos ante Santos Laguna, donde Gabriel Milito prefirió dejarlo en el banquillo para cuidar la transacción.

Tendrá dura competencia

En el vestidor griego, "Hormiga" sostendrá una exigente competencia por la titularidad frente a delanteros de jerarquía internacional como el iraní Mehdi Taremi y el marroquí Ayoub El Kaabi. Con los exámenes médicos agendados para este fin de semana, el canterano iniciará oficialmente su trayecto profesional en el fútbol europeo.