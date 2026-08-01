Liga MX: AS Monaco y Al-Jazira FC tensan el mercado por Erik Lira tras su excelente mundial

El futuro de Erik Lira se convirtió en una puja silenciosa entre dinero árabe y proyecto europeo. Mientras Al-Jazira FC, de Emiratos Árabes Unidos, prepara una oferta millonaria con sueldo elevado y cifra muy atractiva para Cruz Azul, en el Principado de Mónaco se niegan a entrar en una “subasta” a billetazos por el mediocampista mexicano.

¿Cuál es el valor de Erik Lira?

Fuentes cercanas a la negociación señalan que el AS Mónaco ya fijó un presupuesto claro para la operación y no lo rebasará, incluso si Al-Jazira ofrece mejores condiciones económicas. El club francés depende, además, de liberar una plaza de extranjero con la posible salida de Lamine Camara al Newcastle, lo que añade presión administrativa a una operación que, aun así, se mantiene en fase avanzada con la directiva celeste.

Del lado de Cruz Azul, el mensaje es igual de frío: el club pretende entre 7 y 8 millones de dólares más un porcentaje de futura venta, mientras en Emiratos se manejan cifras que toman como referencia una cláusula cercana a los 20 millones de dólares mencionada en rumores anteriores. Ese rango coloca a Lira, a sus 26 años, como uno de los mediocampistas más cotizados de la Liga MX, con un valor de mercado que se mueve ya en doble dígito de millones de dólares.

¿Qué es lo que quiere el 'Pitbull'?

El verdadero punto de quiebre no está en las hojas de cálculo, sino en la voluntad del jugador. Lira ha reiterado que su prioridad absoluta es dar el salto a Europa, incluso si eso implica rechazar la estabilidad económica que le ofrece Al-Jazira y permanecer en México hasta que llegue la oferta adecuada del Viejo Continente.

Una joya del futbol mexicano

Su postura se sostiene en rendimiento: fue uno de los mejores mexicanos en el Mundial 2026, consolidado como capitán de Cruz Azul, con regularidad en partidos de alta exigencia y un Campeón de Campeones que reforzó su escaparate internacional. El City Football Group lo tuvo en el radar vía Girona antes del descenso del club catalán, y ahora Mónaco aparece como la carta europea más concreta.

Si se cierra el fichaje con el histórico francés, Lira sería apenas el segundo mexicano en vestir la camiseta del Mónaco, siguiendo la ruta que abrió Rafael Márquez en 1999. Si, en cambio, el dinero árabe se impone, el caso quedará como otro expediente donde la chequera venció al proyecto deportivo. Hoy, la decisión está en el botín del “Pitbull”.