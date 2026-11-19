Luego de la última Fecha FIFA de 2026, la Liga MX reanuda su actividad para disputar la última jornada de la fase regular del Apertura 2026, una fecha que promete emociones intensas y definiciones en prácticamente todos los frentes de la tabla general.

Con boletos a la fase final todavía en juego y numerosos equipos peleando por mejorar su posición, cada encuentro tendrá un peso determinante en el desenlace del torneo. Además de la lucha por el liderato, clubes históricos buscan asegurar su clasificación directa a la Liguilla o, al menos, mantenerse con vida en la pelea por un lugar en la Fiesta Grande.

De momento, Cruz Azul se mantiene en la cima de la clasificación con 32 puntos, seguido muy de cerca por América y Chivas, ambos con 30 unidades. El cierre será de alto voltaje, ya que La Máquina visitará al Rebaño en un duelo que podría definir al líder del campeonato, mientras que las Águilas enfrentarán a Tigres en el Estadio Universitario.

La cuarta posición pertenece a Toluca, con 27 puntos, misma cantidad que Atlas. Más abajo aparecen Santos Laguna (25), Rayados de Monterrey (24) y León (23), equipos que actualmente ocupan puestos de clasificación. Sin embargo, la batalla está lejos de terminar, ya que Pachuca, Tijuana y Pumas, todos con 21 unidades, llegan a la última fecha con posibilidades matemáticas de colarse a la fase final y cambiar por completo el panorama del torneo.

La combinación de resultados y los enfrentamientos directos convierten a esta jornada en una de las más atractivas y decisivas del campeonato.