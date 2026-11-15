Liga MX: así queda la tabla del Apertura 2026 tras disputarse todos los partidos pendientes

La fecha FIFA puso pausa a la actividad de la Liga MX, pero la expectativa por lo que sucederá en la última jornada del Apertura 2026 es alta, sobre todo porque se definirá el liderato entre Cruz Azul, América y Chivas, así como los últimos boletos a la fiesta grande del futbol mexicano.

Rayados venció al Querétaro este sábado para saldar el partido pendiente de la jornada 7, así que ya todos los equipos están al corriente con el calendario. Con esa victoria, complicó a Pumas en su aspiración por clasificar a la Liguilla.

Actualmente, el líder del torneo es Cruz Azul con 32 puntos, seguido por el América con 30 unidades, mismas que las Chivas. Cabe recordar que en la última jornada la Máquina visitará al Rebaño y que las Águilas jugarán en el Volcán contra los Tigres, ya eliminados.

En cuarto lugar está el Toluca con 27 puntos, los mismos que Atlas, y la zona de Liguilla la completan Santos Laguna (25 pts), Rayados de Monterrey (24 pts) y León (23 pts). Sin embargo, Pachuca, Tijuana y Pumas (21 puntos) destacan como los equipos que, aún estando fuera de zona de Liguilla, podrían meterse a la fiesta grande con una victoria en la última jornada.