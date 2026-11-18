El Apertura 2026 entra en su etapa decisiva y ya no hay margen para los errores. Después de meses de competencia, los equipos que lograron mantenerse en la pelea llegan a la fase más exigente del torneo, donde cada jugada, cada decisión y cada minuto pueden marcar la diferencia entre avanzar a la siguiente ronda o despedirse anticipadamente de la lucha por el campeonato.

La intensidad aumenta conforme se acerca la Liguilla. Los clubes que aspiran al título saben que todo lo realizado durante la fase regular queda en segundo plano cuando comienzan los partidos de eliminación, una instancia en la que la experiencia, la concentración y la capacidad para manejar la presión suelen ser factores determinantes para alcanzar el éxito.

Con prácticamente todos los boletos a la fase final ya definidos, la última incógnita del Apertura 2026 se centra en conocer al octavo clasificado. León, Pachuca, Tijuana y Pumas mantienen viva la esperanza de quedarse con el último lugar disponible, una batalla que promete emociones hasta el último minuto de la fase regular.

La pelea por ese puesto se ha convertido en uno de los principales atractivos del cierre del torneo. Los cuatro equipos llegan con posibilidades matemáticas de avanzar, conscientes de que cualquier error podría dejarlos fuera de la Fiesta Grande, mientras que una victoria podría cambiar por completo el rumbo de su temporada.

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