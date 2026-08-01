Liga MX: Atlante da la gran campanada en el Apertura 2026 y le quita el invicto al Cruz Azul

Cruz Azul y Atlante se midieron este sábado 1 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes por la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La Máquina, dirigida por el técnico Joel Huiqui, llegó al cotejo como vigente campeón e invicto tras vencer a San Luis y Puebla. Por su parte, los Potros de Hierro de Miguel Herrera se presentaron tras caer ante Necaxa y empatar frente al América en su retorno a Primera División.

Los potros sorprendieron a un dormido Cruz Azul

Desde el inicio, Atlante planteó un bloque defensivo muy ordenado que contuvo las aproximaciones locales. La fricción inicial dejó la amonestación de Luis Ángel Calzadilla al minuto 14. Cuando expiraba el primer tiempo, la visita dio el golpe al 43': Luis Puente aprovechó un despiste en la zaga cementera para superar a Andrés Gudiño, mandando el juego al descanso 0-1 y con los cementeros en serios aprietos tácticos.

El complemento arrancó vertiginoso. Al 46', Calzadilla aumentó la ventaja azulgrana firmando el 0-2. La reacción local no esperó: tras un gol anulado por el VAR al 55', Huiqui mandó a la cancha a Carlos Rodríguez y José Paradela. El ajuste surtió efecto inmediato cuando Nicolás Ibáñez acortó distancias al 59' poniendo el 1-2, tras lo cual ingresaron Gabriel Fernández y Erik Lira buscando la voltereta.

La Máquina lo intentó hasta el final, pero fue imposible

Sin embargo, los Potros contuvieron la embestida. Luego de la preventiva a Rodríguez al 66' y el ingreso de Leonardo Mejía, el VAR señaló penal tras falta amonestada a Willer Ditta al 74'. Jhojan Julio ejecutó impecable al 75' para estirar a 1-3. Herrera refrescó su cuadro bajo enviando a Walter Clar y Armando Escobar por Calzadilla y Portales para cerrar espacios.

El cierre estuvo repleto de dramatismo. Al 90+2', el VAR sancionó penal para la Máquina, pero 'Toro' Fernández falló la ejecución desde el paredón. Pese al golpazo anímico, en la última acción al 90+10', Agustín Palavecino sacó un disparo certero para descontar 2-3 en el marcador, instante antes de consumarse la victoria visitante.

El 'Piojo' Herrera firma sus primeros tres puntos

Con este triunfo, Atlante le quitó el invicto al campeón y sumó sus primeros tres puntos en su regreso a Primera División. El brillante planteamiento estratégico de Miguel Herrera maniató las variantes de Cruz Azul, que pagó caro la falta de contundencia e imprecisiones defensivas en un duelo de enorme intensidad en la capital.