Liga MX: Atlante gana con trabajo y sorprende en casa al Monterrey 4-2

Atlante firmó una noche contundente al imponerse 4-2 sobre Rayados de Monterrey, en un encuentro en el que los azulgranas aprovecharon sus oportunidades durante la segunda mitad para despegarse en el marcador y terminar celebrando una victoria de autoridad.

El encuentro comenzó con intensidad y fue el conjunto local el encargado de abrir el marcador. Al minuto 11', Luis Puente Prado apareció dentro del área para enviar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0 para Atlante.

La ventaja, sin embargo, duró poco. Apenas tres minutos después, al 18', Hugo Cuypers respondió por Monterrey con una definición dentro del área que significó el empate 1-1. A partir de ahí el partido se equilibró, con aproximaciones de ambos equipos y trabajo para los guardametas.

Rayados tuvo algunas oportunidades para tomar ventaja, pero Atlante también mantuvo presencia ofensiva. Al descanso, el marcador permaneció igualado, dejando todo por resolverse en la segunda parte.

Atlante golpea dos veces y toma el control

La historia cambió después del descanso. Atlante salió con mayor efectividad y al minuto 52' encontró nuevamente el camino al gol gracias a Luis Calzadilla Santillán, quien definió dentro del área para devolverle la ventaja a los azulgranas.

El conjunto capitalino no se conformó con el 2-1 y continuó buscando espacios frente a una defensa regiomontana que comenzó a sufrir con mayor frecuencia.

Al 63', Eduardo Tercero Méndez apareció dentro del área para convertir el tercero de Atlante y colocar un 3-1 que complicaba considerablemente el panorama para los Rayados .

Rayados reacciona, pero Atlante sentencia

Al minuto 81', Roberto de la Rosa conectó un remate de cabeza para vencer al guardameta y reducir la diferencia a 3-2. El tanto le dio vida a Monterrey y provocó que el cuadro visitante adelantara líneas durante los últimos minutos en busca del empate.

Los regiomontanos generaron oportunidades y obligaron al arquero de Atlante a intervenir en más de una ocasión, pero el conjunto azulgrana resistió la presión y evitó que el marcador volviera a igualarse.

Con Rayados volcado al frente, Atlante aprovechó los espacios disponibles para terminar de sentenciar el encuentro. Ya dentro de los seis minutos agregados por el árbitro, Jhojan Julio Palacios tomó el balón fuera del área y consiguió el cuarto tanto de los locales, poniendo cifras definitivas de 4-2 y desatando la celebración azulgrana.

Con la victoria, Atlante se encuentra en el treceavo lugar de manera momentánea con un total de 11 puntos; mientras que los Rayados están en el décimo con tan solo 13 tantos a la espera de posibles cambios al término de la Jornada 10.