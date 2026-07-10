Liga MX: Atlante presenta sus jerseys para el Apertura 2026

El Atlante está listo para escribir un nuevo capítulo dentro del futbol mexicano y, como parte de los preparativos para su regreso a la Liga MX, presentó la indumentaria con la que disputará el Torneo Apertura 2026.

Los Potros de Hierro conservaron la identidad azulgrana que los ha acompañado durante generaciones, apostando por un diseño que busca conectar con los aficionados históricos y con las nuevas generaciones que podrán ver nuevamente al equipo competir en el máximo circuito.

Una playera inspirada en la historia azulgrana

La camiseta principal presenta las características franjas verticales en colores rojo y azul, uno de los elementos más reconocibles de la institución. A diferencia de otras temporadas, el diseño incorpora acabados especiales en el cuello, donde aparecen detalles amarillos y azules que le brindan un toque distinto sin abandonar la esencia clásica del conjunto capitalino.

La indumentaria también incluye un distintivo alusivo a los 110 años del Atlante, conmemoración que acompañará al club durante una temporada especialmente significativa. La institución definió el jersey como un homenaje a su historia, resistencia y capacidad para mantenerse vigente pese a los cambios experimentados a lo largo de más de un siglo.

El regreso de un histórico a la Liga MX

La presentación de los nuevos uniformes adquiere mayor relevancia porque marca el retorno del Atlante a la Primera División.

El conjunto azulgrana volverá al máximo circuito después de concretar la adquisición de los derechos que pertenecían a Mazatlán, movimiento que permitió su incorporación al Apertura 2026.

Un debut con sabor a tradición

El primer compromiso de los Potros está programado para el próximo 16 de julio, cuando visiten al Necaxa en el Estadio Victoria. El encuentro tendrá un significado especial por la rivalidad histórica entre ambas instituciones, cuyo enfrentamiento llegó a ser conocido como el “Clásico del Pueblo”.

Además de preparar su nueva indumentaria, el Atlante ha trabajado en la conformación de su plantel con la incorporación de refuerzos y ajustes destinados a competir desde las primeras jornadas. La misión será consolidarse nuevamente en la Liga MX y construir un proyecto capaz de mantenerse en el máximo nivel.