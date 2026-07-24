Liga MX: Atlante rescata el empate contra América en un apretado juego

Atlante evitó la derrota frente al América y rescató un empate 1-1, en un partido en el que las Águilas tomaron ventaja durante la primera mitad, pero no lograron conservarla ante la reacción del conjunto azulgrana.

América comenzó con mayor peligro

Las Águilas avisaron desde los primeros minutos con remates de Raphael Veiga, Kevin Álvarez e Isaías Violante, quienes obligaron al guardameta Óscar Jiménez a intervenir para evitar la caída de su portería.

La presión americanista encontró recompensa al minuto 21'. Isaías Violante realizó un pase en profundidad para Cristián Borja, quien apareció dentro del área y conectó un remate de cabeza a corta distancia para mandar el balón al fondo de la portería .

El tanto permitió que América manejara con mayor tranquilidad el encuentro, aunque Atlante no dejó de buscar espacios para responder antes del descanso.

Atlante comenzó a generar oportunidades

El conjunto azulgrana tuvo una de sus primeras ocasiones claras por medio de Luis Puente, quien recibió un pase largo de Martín Fernández y sacó un disparo que fue detenido por Rodolfo Cota.

Eugenio Pizzuto también estuvo cerca de igualar con un zurdazo desde fuera del área que pasó apenas a un costado del poste derecho. Más adelante, Puente volvió a intentarlo con un remate desde el centro del área, pero la defensa logró bloquearlo.

Atlante cerró la primera mitad con aproximaciones de Luis Calzadilla y Walter Portales. Calzadilla obligó a Cota a intervenir con un disparo desde fuera del área, mientras que Portales mandó un zurdazo ligeramente desviado.

Pizzuto encuentra el empate

Durante el segundo tiempo, América mantuvo la intención de buscar la segunda anotación. Sin embargo, se amargaría la fiesta ya que el encuentro tuvo un momento de tensión cuando una acción de Rodolfo Cota fue revisada por el VAR ante la posibilidad de una expulsión. No obstante, después del análisis, el cuerpo arbitral determinó que no existían elementos para mostrarle la tarjeta roja al guardameta americanista.

Atlante encontró el empate al minuto 67. Jhojan Julio logró habilitar a Eugenio Pizzuto dentro del área y el mediocampista definió con un disparo de zurda hacia el centro de la portería para colocar el 1-1.

La anotación provocó algunos reclamos y un momento de fricción, que terminó con tarjetas amarillas para Henry Martín y Érick Sánchez.

Atlante también tuvo una oportunidad para llevarse el triunfo por medio de Walter Portales, quien disparó desde el costado derecho del área, aunque el balón terminó cruzando la portería y salió desviado.

En los nueve minutos de compensación, América mantuvo la presión y Ramón Juárez conectó otro cabezazo que fue rechazado por la defensa. Atlante resistió los últimos intentos y aseguró el empate 1-1, en un encuentro en el que consiguió recuperarse después de verse abajo durante gran parte del compromiso.