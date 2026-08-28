Liga MX: Atlante se aferra y logra empatar contra León en el Estadio Banorte

Atlante rescató un empate de último minuto ante León luego de igualar 1-1 en el Estadio Banorte, en duelo correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El encuentro estuvo acompañado por una fuerte lluvia que complicó las condiciones del terreno de juego y retrasó el desarrollo normal de ambos equipos. Aun así, los Potros fueron los primeros en generar peligro y durante la primera mitad incluso estrellaron un par de disparos en el poste del arco defendido por Óscar García.

León también buscó hacer daño con Díber Cambindo e Ismael Díaz, aunque no consiguió abrir el marcador antes del descanso. Para la segunda parte, La Fiera realizó modificaciones pensando también en el desgaste acumulado tras su actividad de media semana en la Leagues Cup.

León encontró la ventaja desde los once pasos

El partido comenzó a inclinarse para el conjunto visitante cerca del minuto 80'. Una mano dentro del área fue revisada por el VAR y terminó con la marcación de un penalti a favor de León.

Alfonso Alvarado fue el encargado de cobrar desde los once pasos y no falló. Con un disparo cruzado venció al guardameta Óscar Jiménez para colocar el 1-0 y acercar a los esmeraldas a una nueva victoria fuera de casa.

Atlante respondió sobre el final

Cuando parecía que los tres puntos viajarían a León, Atlante se lanzó al frente durante los últimos minutos y consiguió encontrar recompensa a su insistencia.

Ya en la recta final, Martín Sarrafiore apareció con un disparo cruzado para superar a Óscar García y establecer el 1-1, desatando la celebración del conjunto azulgrana en el Estadio Banorte.

León todavía tuvo una última oportunidad para recuperar la ventaja por conducto de Alvarado, pero su remate terminó estrellándose en el poste.

El silbatazo final confirmó el reparto de unidades. Atlante volvió a quedarse sin triunfo como local, mientras que León dejó escapar una ventaja que sostuvo hasta los últimos minutos y terminó llevándose solamente un punto de su visita a la Ciudad de México.