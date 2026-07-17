Liga MX: Atlas aprovecha la superioridad numérica y gana 3-2 al León como visitante

Atlas comenzó con una victoria su participación en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, luego de imponerse 3-2 al León en un encuentro disputado en el Estadio Nou Camp, donde los rojinegros aprovecharon la expulsión de Díber Cambindo para inclinar el partido a su favor durante la segunda mitad.

Atlas golpeó desde los primeros minutos

Los dirigidos por Hernán Crespo mostraron una propuesta ofensiva desde el silbatazo inicial y solamente necesitaron dos minutos para inaugurar el marcador. Luís Henriques de Barros Lopes, mejor conocido como “Duk”, recibió dentro del área y sacó un disparo cruzado que superó al guardameta Óscar García para colocar el 1-0.

La ventaja permitió que Atlas manejara con mayor tranquilidad la pelota, mientras que León comenzó a adelantar líneas en busca de la igualdad. La respuesta del conjunto esmeralda llegó al minuto 27', cuando Díber Cambindo aprovechó una oportunidad dentro del área y mandó el balón a la escuadra para establecer el empate.

Sin embargo, el propio delantero colombiano pasó de protagonista a condicionar a su equipo. Al minuto 42' realizó una fuerte entrada sobre Sergio Hernández y recibió la tarjeta roja, dejando a León con un futbolista menos para toda la segunda mitad.

Los rojinegros aprovecharon el hombre de más

Atlas salió al complemento decidido a explotar su superioridad numérica y recuperó rápidamente la ventaja. Al minuto 50', Arturo “Ponchito” González recibió una asistencia de Gustavo Ferrareis y definió con un remate de pierna izquierda que terminó junto al poste para colocar el 2-1.

Con mayores espacios para circular el balón, los visitantes comenzaron a controlar el ritmo del encuentro y encontraron la posibilidad de ampliar la diferencia al minuto 73', luego de que el árbitro señalara una falta sobre Sergio Hernández dentro del área.

Aldo Rocha se encargó de ejecutar el penal y convirtió el 3-1 con un disparo preciso, una anotación que parecía encaminar definitivamente el triunfo del conjunto rojinegro en su presentación dentro del Apertura 2026.

La Fiera quiso despertar

La Fiera no bajó los brazos pese a encontrarse en desventaja numérica y respondió cuatro minutos después. Jordi Cortizo recibió un servicio de Alfonso Alvarado y marcó el 3-2 con un remate desde el interior del área, devolviéndole emoción al encuentro.

León buscó el empate durante la recta final, pero la defensa del Atlas resistió la presión y consiguió conservar la ventaja mínima hasta el silbatazo final.

Con este resultado, los Zorros sumaron sus primeros tres puntos del torneo y comenzaron de manera positiva la etapa de Hernán Crespo al frente del equipo. León, por su parte, deberá corregir sus errores defensivos y la falta de disciplina que terminó condicionando su presentación como local.