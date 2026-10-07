Liga MX: Atlas estaría teniendo un nuevo estadio, ¿cuánto costaría?

El futbol mexicano continúa dando pasos hacia la modernización de sus instalaciones y ahora sería el turno del Atlas, equipo que presentó oficialmente el proyecto para construir un nuevo estadio en el estado de Jalisco.

La iniciativa, desarrollada en conjunto con la Universidad de Guadalajara (UdeG), contempla un recinto con capacidad para más de 40 mil aficionados y una inversión millonaria, con la intención de convertirse en uno de los escenarios deportivos más modernos de la Liga MX.

La presentación se realizó en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde representantes del club rojinegro, autoridades estatales y directivos universitarios dieron a conocer los primeros detalles de la obra.

¿Cuándo estaría listo el nuevo estadio del Atlas?

De acuerdo con los planes presentados, la nueva casa de los Zorros estaría lista para recibir su primer encuentro oficial a principios de 2030, aunque la fecha dependerá del avance de las obras y del cumplimiento de los plazos establecidos para su construcción.

El estadio se ubicará en el predio de Calle 2, en la zona de Belenes, dentro del municipio de Zapopan, sobre un terreno de aproximadamente 147 mil metros cuadrados. En cuanto a su capacidad, el proyecto contempla espacio para 40 mil 70 aficionados en su configuración principal, aunque podría alcanzar los 42 mil espectadores mediante la utilización de palcos y otras áreas especiales.

Su diseño estará a cargo de Populous, firma internacional especializada en arquitectura deportiva, con una propuesta que buscará acercar las tribunas al terreno de juego y mejorar la experiencia de los asistentes.

¿Cuánto costará la nueva casa rojinegra?

La construcción contempla una inversión aproximada de cinco mil millones de pesos, cantidad que será cubierta por Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (PRODI), propietario del Atlas, sin utilizar recursos del presupuesto público para edificar el inmueble.

Por su parte, la Universidad de Guadalajara conservará la propiedad del terreno y recibirá 18 millones de pesos anuales , además de contar con una participación del 20 por ciento en el proyecto y sus beneficios económicos.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, también planteó la posibilidad de que el estadio pueda albergar acontecimientos internacionales en el futuro, entre ellos competencias organizadas por la FIFA, aunque por ahora no existe una designación oficial para estos eventos.

De concretarse en los tiempos previstos, el Atlas dejaría atrás su etapa como local en el histórico Estadio Jalisco para comenzar una nueva era en 2030, compartiendo instalaciones con Leones Negros y sumándose a los clubes mexicanos que han apostado por contar con un recinto propio de nueva generación.