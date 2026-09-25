Liga MX: Atlas logra remontar en los últimos minutos en la frontera y gana 2-3

El encuentro se disputó en Tijuana, donde ambos equipos llegaron con la necesidad de sumar puntos dado a que se acerca el cierre de la temporada regular y quieren pelear puesto de liguilla.

Inicio movido

Si bien los Xolos comenzaron con un buen ritmo, el conjunto jaliscience tampoco se quedaba atrás, y es que al minuto 15', tras un gran juego de pelota, los rojinegros encontraron el espacio y Ryan Mmaee Kabir logró romper el 0.

Sin embargo, Tijuana comenzó a generar peligro y encontró una oportunidad importante al 21' , cuando el árbitro señaló una pena máxima a favor del cuadro fronterizo. Al minuto 25', Mourad Daoudi El Ghezouani se hizo cargo del cobro desde los once pasos y convirtió el 1-0 para los locales.

Atlas consiguió responder y mantenerse dentro del encuentro, pero Xolos volvió a golpear antes del descanso. Al 38', José Rivero Segade conectó un remate de cabeza para marcar el segundo tanto de Tijuana.

La primera mitad también dejó una modificación obligada para Tijuana, ya que Unai Bilbao tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 42' y su lugar fue ocupado por Alejandro Magallón Fernández.

Atlas cambia la historia en el complemento

Para el segundo tiempo, Atlas comenzó a adelantar líneas y obligó a Tijuana a trabajar con mayor intensidad en defensa.

Los visitantes consiguieron primero el tanto que significó el empate y posteriormente completaron la remontada para colocar el 3-2, convirtiendo una ventaja fronteriza en una noche complicada para el conjunto dirigido por Sebastián Abreu.

El VAR aparece en la recta final

Con Xolos obligado a buscar el empate, los locales adelantaron líneas durante los minutos finales y comenzaron a generar aproximaciones sobre el área rojinegra.

Al 82' se produjo una jugada peligrosa para Tijuana, mientras que seis minutos después el VAR entró en acción para revisar una acción relacionada con Frank Boya, todo para que el árbitro marcara pena máxima y Luis Leite Esteves lograra el empate.

Minutos más tarde al 91' llegaría Monzón desde afuera del área para poder firmar un gran partido y lograr 3 puntos vitales para el Atlas.

El resultado permitió a los rojinegros romper la igualdad de puntos con la que ambos equipos llegaron al encuentro, en un duelo que enfrentaba directamente a dos clubes ubicados en la zona media alta de la clasificación.