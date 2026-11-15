Liga MX: Atlas prepara oferta de 11 millones de dólares por Erik Lira, capitán de Cruz Azul

Atlas ya explora uno de los movimientos más ambiciosos rumbo al Clausura 2027. El conjunto rojinegro tiene en la mira a Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul y seleccionado mexicano, como una de sus prioridades para reforzar el centro del campo durante el próximo mercado invernal.

La directiva tapatía estaría dispuesta a realizar una inversión cercana a los 11 millones de dólares para convencer a La Máquina de desprenderse de uno de sus futbolistas más importantes. La cantidad cobra mayor dimensión al compararlacon los 8 millones de euros en los que Transfermarkt valora actualmente al futbolista, una diferencia que refleja el peso que ha ganado en el mercado tras sus recientes actuaciones.

¿Bombazo o humo?

El escenario, sin embargo, luce complejo. Lira mantiene contrato con Cruz Azul hasta 2029, situación que coloca al club celeste en una posición favorable ante cualquier intento de negociación por una de las piezas más importantes de su plantilla.

Su presente también explica el interés. El capitalino se ha consolidado como referente del equipo, porta el gafete de capitán y se mantiene como un habitual en las convocatorias de la Selección Mexicana gracias a su capacidad para recuperar balones, iniciar jugadas y brindar equilibrio en la zona de contención.

Buscan una carta fuerte

La disposición del jugador representa otro aspecto relevante. El mediocampista sigue con la mira puesta en Europa después de que su incorporación al AS Mónaco se frustrara durante el mercado veraniego por cuestiones administrativas, cuando parecía encaminado a concretar el salto al futbol francés.

Atlas ya realizó los primeros sondeos para conocer la situación del futbolista, aunque por ahora no existe una oferta formal ni negociaciones avanzadas. Mientras el interés rojinegro comienza a tomar forma rumbo al mercado invernal, el futuro de Lira permanece abierto entre la posibilidad de continuar como uno de los referentes de Cruz Azul o retomar la opción europea que ha marcado su proyecto deportivo en los últimos meses.