Liga MX: Atlético de San Luis vence al Atlante 1-0; los Potros fallaron un penal al 93'

Desde los primeros minutos, el conjunto azulgrana buscó imponer condiciones en el Estadio Banorte, generando oportunidades ofensivas que no consiguieron reflejarse en el marcador.

Por su parte, los potosinos también tuvieron aproximaciones, aunque ambos equipos se marcharon al descanso con empate sin goles.

Durante la segunda mitad, Atlante mantuvo la iniciativa ofensiva, pero fue el Atlético de San Luis quien encontró la oportunidad de romper el equilibrio y tomar ventaja.

Galdames adelantó a los potosinos

Al minuto 58', Benjamín Galdames apareció dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0 a favor de San Luis .

El atacante chileno había ingresado apenas un minuto antes en sustitución de Anderson Duarte, convirtiéndose prácticamente de inmediato en el protagonista del compromiso.

Tras la anotación, Atlante adelantó líneas y realizó modificaciones en busca del empate, incluyendo los ingresos de Joaquín Moxica y Walter Clar, aunque sus aproximaciones continuaron sin encontrar recompensa.

Atlante desperdició el empate desde los once pasos

El momento más dramático del encuentro llegó durante el tiempo agregado, cuando el árbitro recurrió al VAR para revisar una jugada dentro del área potosina.

Después de analizar la acción, el silbante señaló una pena máxima a favor de Atlante por una falta de Gibrán Lajud sobre un futbolista azulgrana, concediéndole a los locales una oportunidad inmejorable para rescatar el empate.

Walter Clar fue el encargado de ejecutar el penal, pero su disparo hacia el costado izquierdo fue detenido por el guardameta. En el contrarremate, el futbolista volvió a conectar el balón, aunque esta vez lo estrelló contra el poste , desperdiciando una doble oportunidad de igualar el marcador.

La jugada dejó escapar una ocasión decisiva para los Potros, mientras que Atlético de San Luis conservó su ventaja en los instantes finales, acercándose a tres puntos importantes en la recta final del campeonato.