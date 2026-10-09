Liga MX: ¡Cae el líder! Tigres logra vencer al Toluca 3-2 en el Estadio Universitario

Los Tigres de la UANL consiguieron una importante victoria de 3-2 frente al Toluca en el Estadio Universitario, dentro de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El conjunto regiomontano mostró contundencia frente al arco rival y encontró en Juan Brunetta a su principal figura, luego de que el mediocampista argentino marcara en dos ocasiones para encaminar el triunfo de los felinos.

Desde el arranque, los dirigidos por el conjunto universitario buscaron imponer condiciones, generando sus primeras aproximaciones apenas a los dos minutos de juego.

La insistencia ofensiva rindió frutos rápidamente, pues al minuto cinco apareció Brunetta dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0, desatando la celebración de los aficionados locales.

Tigres toma el control desde el primer tiempo

Tras la anotación tempranera, el equipo regiomontano mantuvo su intención de atacar, aunque Toluca también logró responder y recortar distancias durante la primera mitad, colocando momentáneamente el encuentro con un marcador de 1-1.

Sin embargo, Tigres encontró nuevamente la ventaja al minuto 37', cuando Guillermo Martínez apareció dentro del área para concretar el segundo tanto de los universitarios. El delantero aprovechó una oportunidad ofensiva para devolverle la tranquilidad a su equipo y establecer el 2-1 con el que ambos conjuntos se marcharon al descanso.

Durante los minutos restantes de la primera mitad, los felinos buscaron mantener la posesión y evitar una nueva reacción de los Diablos, mientras que la visita intentó encontrar espacios para generar peligro antes del silbatazo que marcó el final de los primeros 45 minutos.

Viñas empata pero Brunetta sentencia

Recién iniciada la segunda parte, Federico Viñas realizó una jugada espectacular, primero protegiendo el balón ante la presión y segundo al disparar de espaldas al arco. Colocando un 2-2 que prometía continuar con el espectáculo.

Tigres mantuvo su propuesta ofensiva y comenzó a generar nuevas aproximaciones sobre la portería mexiquense. Fue al minuto 59' cuando Juan Brunetta volvió a aparecer dentro del área para firmar su doblete y colocar el 3-2 .

Con esta anotación, el argentino se convirtió en el protagonista del encuentro y permitió que los universitarios afrontaran la última media hora con una ventaja.

Toluca intentó reaccionar durante la recta final, incluso generó una oportunidad importante al minuto 80', cuando Guzmán hizo una intervención para evitar que los visitantes se acercaran en el marcador.

Con el silbatazo final, Tigres confirmó su victoria por 3-2 y sumó tres puntos importantes en el Apertura 2026, además de mantener su condición de invicto como local en el presente torneo. Por su parte, Toluca se marchó sin unidades después de un partido en el que no consiguió frenar la contundencia ofensiva del conjunto regiomontano.