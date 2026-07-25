Liga MX: ¡Campeón de campeones! La Máquina vence a 3-1 a Toluca por el título

Cruz Azul confirmó su gran momento al imponerse 3-1 al Toluca y conquistar el Campeón de Campeones de la Liga MX, en un encuentro que reunió a los dos conjuntos más destacados de la temporada 2025-2026.

El conjunto celeste encontró en Nicolás Paradela a su principal figura ofensiva, pues el argentino marcó un doblete y tuvo una participación determinante en el triunfo. Carlos Rodríguez completó la cuenta para Cruz Azul, mientras que Alexis Vega convirtió la única anotación del cuadro mexiquense.

Paradela abre el camino para La Máquina

Cruz Azul comenzó el encuentro con mayor intensidad y generó las primeras aproximaciones , aunque Toluca fue equilibrando las acciones hasta controlar la posesión y poner bajo presión a la defensa cementera.

Cuando los Diablos atravesaban por su mejor momento, una equivocación en la salida les abrió la puerta a los celestes. Carlos Rodríguez recuperó y habilitó a Paradela, quien definió con precisión para superar al guardameta Luis García y colocar el 1-0.

Toluca buscó responder de inmediato y encontró espacios para acercarse al arco rival, pero Kevin Mier intervino para evitar el empate. Cruz Azul también tuvo una oportunidad para aumentar su ventaja por medio de Gabriel Fernández, aunque al delantero le faltó decisión al momento de definir.

La igualdad llegó durante el tiempo agregado del primer periodo. Toluca aprovechó una jugada a balón parado en la que Jesús Angulo tocó el esférico para Alexis Vega , quien encontró un espacio en la barrera y mandó el balón al fondo para colocar el 1-1 antes del descanso.

Cruz Azul sentencia en el complemento

La Máquina regresó al terreno de juego con mayor determinación y rápidamente volvió a tomar el control del marcador. Una combinación de pases cortos entre sus mediocampistas terminó con Carlos Rodríguez ingresando al área para definir ante García y convertir el 2-1.

Toluca no consiguió reaccionar después del segundo tanto y Cruz Azul aprovechó el desconcierto escarlata. Paradela cobró un tiro libre que terminó dentro de la portería, con colaboración del guardameta de los Diablos, para firmar su doblete y colocar el definitivo 3-1.

Segundo título para Joel Huiqui

El triunfo significó el segundo campeonato de Joel Huiqui como entrenador de Cruz Azul, luego de registrar ocho victorias y dos empates en sus primeros 10 partidos al frente del equipo . Además, La Máquina consiguió su boleto para disputar la Campeones Cup ante el Inter de Miami.

Cruz Azul terminó de esta manera como el gran ganador de la temporada, después de superar al equipo dirigido por Antonio Mohamed y levantar el Campeón de Campeones. El resultado también reforzó el buen inicio del proyecto de Huiqui, que ha mantenido al conjunto celeste invicto y con dos trofeos en sus primeras semanas de gestión.