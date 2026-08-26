Liga MX: César 'Chino' Huerta llega a la CDMX para concretar su esperado retorno con Pumas

El atacante mexicano César 'Chino' Huerta arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para concretar su ansiado retorno a los Pumas de la UNAM para el Apertura 2026. Tras concluir un periplo de año y medio en Europa, el extremo aterriza en la capital del país con la firme intención de firmar su contrato y reencontrarse con la afición auriazul.

El jugador de 25 años emigró al RSC Anderlecht de Bélgica en enero de 2025, convirtiéndose en el primer futbolista nacional en vestir dicha camiseta. Durante su estancia europea, Huerta disputó 38 encuentros oficiales, cosechando cinco goles y tres asistencias; sin embargo, una severa lesión le costó siete meses de inactividad, restándole protagonismo y continuidad en el esquema táctico belga.

No se sentía gusto en el Viejo Continente

A su llegada a la terminal aérea, Huerta rompió el silencio con directas palabras sobre el amargo trato recibido en suelo europeo, confirmando que la institución prácticamente lo abandonó en las semanas recientes: "Me esperé hasta casi el cierre del mercado para ver si me salía una opción; en el club me cerraron las puertas, me dijeron que no contaban conmigo y me separaron del grupo", declaró tajante.

A pesar del trago amargo tras vivir momentos de aislamiento institucional, el seleccionado mexicano aclaró que su rendimiento no decayó por falta de esfuerzo personal: "Pasé semanas difíciles, pero con la ilusión de conseguir una oportunidad. Allá en Europa no la conseguí, pero no quedó en mí. Me deja contento que Pumas haya pujado muy fuerte por mí", añadió el futbolista con renovada ilusión.

Busca repetir el buen momento universitario

La reincorporación del extremo representa un auténtico tanque de oxígeno para el conjunto dirigido por el técnico Esteban Solari. Tras la reciente partida de Jordan Carrillo, el cuadro universitario requería urgentemente velocidad por la banda izquierda para afianzar su paso en el torneo local, donde cosechan dos victorias, dos empates y un descalabro tras las primeras cinco jornadas del campeonato.

Huerta presentará los exámenes médicos de rigor antes de formalizar su nuevo contrato y ser presentado en las instalaciones de La Cantera. Con la firme motivación de superar su marca auriazul de 20 anotaciones y 16 asistencias en 87 partidos, el seleccionado azteca inicia una segunda etapa en el Pedregal dispuesto a revivir de inmediato la famosa 'Chinomanía' en la Liga MX.