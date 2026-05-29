Liga MX: Chivas estaría pagando 6 millones por jugador de Xolos, ¿de quién se trata?

En pleno movimiento del mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026, las Chivas de Guadalajara vuelven a encender los rumores con una posible contratación millonaria que apunta directamente al norte del país.

Diversos reportes indican que la directiva rojiblanca estaría dispuesta a desembolsar una cifra cercana a los 6 millones de euros por el futbolista mexicano, lo que lo colocaría como uno de los fichajes más importantes del club en los últimos años.

La operación no sería sencilla, ya que el jugador también ha despertado el interés de otros equipos importantes de la Liga MX.

¿De quién se trata?

La posible llegada de Kevin Castañeda responde a una de las principales carencias que ha mostrado Chivas en torneos recientes, la generación de juego en el mediocampo.

El futbolista de 26 años se ha consolidado como uno de los elementos más constantes de Xolos, destacando por su visión, capacidad para filtrar balones y disparo de media distancia.

Su perfil encajaría perfectamente en el esquema rojiblanco, que busca mayor creatividad ofensiva para competir con los equipos protagonistas del futbol mexicano y con la posible salida de múltiples elementos tras el Mundial 2026.

No es casualidad que su nombre haya sido vinculado anteriormente con otros clubes como América o Monterrey, lo que habla del nivel que ha mostrado en la Liga MX.

El precio puede seguir subiendo

Aunque se habla de una cifra cercana a los 6 millones de euros, el costo final podría incrementarse debido a la demanda por el jugador. Desde Tijuana han dejado claro en otras negociaciones que no dejarán salir fácilmente a una de sus piezas clave, por lo que la puja podría elevar el precio en los próximos días.

Incluso, en escenarios previos, se ha mencionado que el valor del mediocampista podría alcanzar cifras superiores dependiendo del interés de otros clubes, lo que obligaría a Chivas a hacer un esfuerzo económico importante si realmente quiere cerrar el fichaje.

Chivas se quiere renovar

De concretarse la operación, Guadalajara mandaría un mensaje claro, competir en serio por el título . En los últimos mercados, el club ha mostrado disposición para invertir, buscando reforzar zonas clave del campo y recuperar protagonismo en la Liga MX.

Kevin Castañeda aparece como una apuesta sólida, con experiencia en el futbol mexicano y margen de crecimiento, lo que lo convierte en un objetivo atractivo para un equipo que necesita resultados inmediatos sin perder proyección a futuro.

Por ahora, las negociaciones siguen su curso y todo apunta a que en los próximos días podría haber novedades sobre uno de los movimientos más llamativos del mercado.