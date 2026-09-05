Liga MX: Chivas gusta y golea al Atlético de San Luis 3-0 en el Estadio Libertad Financiera

Chivas atraviesa un momento importante dentro del Apertura 2026. El Guadalajara salió inspirado este sábado y no tuvo mayores complicaciones para imponerse 3-0 al Atlético de San Luis en el Estadio Libertad Financiera, resultado con el que los rojiblancos se instalaron momentáneamente en el segundo puesto de la clasificación general.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito resolvió buena parte del compromiso apenas en los primeros minutos. Con presión alta, velocidad y precisión al momento de llegar al último tercio, el Rebaño encontró rápidamente los espacios ante una escuadra potosina que nunca consiguió acomodarse en el terreno de juego.

Chivas necesitó solamente 10 minutos

El Guadalajara comenzó el partido con intensidad y desde el arranque buscó apoderarse de la pelota. La recompensa apareció prácticamente de inmediato . Al minuto 7', Roberto Alvarado apareció por el sector derecho y mandó un servicio al área que Santiago Sandoval alcanzó a rematar.

El balón se estrelló primero en el poste, pero el rebote terminó golpeando en la espalda del guardameta Andrés Sánchez para después introducirse en la portería. La acción fue registrada como autogol del arquero potosino y significó el 0-1 para la visita.

San Luis todavía intentaba recuperarse cuando Chivas volvió a golpear. Apenas tres minutos después, Ángel Sepúlveda ganó una pelota aérea y asistió de cabeza a Ricardo Marín, quien resolvió de primera intención para colocar el 0-2 al minuto 10'.

El atacante rojiblanco alcanzó así cuatro anotaciones durante el Apertura 2026, colocándose entre los principales referentes ofensivos del equipo durante el campeonato.

Los locales tuvieron una oportunidad importante para reaccionar por medio de Sébastien Salles-Lamonge, quien sacó un disparo que terminó impactándose en el travesaño. Sin embargo, después de ese aviso, Chivas administró mejor el encuentro y llegó al descanso con una cómoda ventaja de dos anotaciones.

Richard Ledezma completa la goleada rojiblanca

Para la segunda mitad, el Atlético de San Luis intentó adelantar líneas para regresar al partido, aunque encontró pocos espacios ante un Guadalajara que bajó el ritmo y se concentró en controlar la ventaja.

Al minuto 80' llegó la sentencia. Chivas construyó una buena combinación ofensiva y Ricardo Marín encontró a Richard Ledezma por el costado derecho. El futbolista rojiblanco ingresó al área y sacó un potente disparo para superar a Gibrán Lajud y colocar el definitivo 0-3. Fue además el primer tanto de Ledezma en el presente torneo.

El Rebaño llega a los primeros lugares

La victoria representó el cuarto triunfo de Chivas durante el campeonato y permitió al equipo alcanzar los 14 puntos, suficientes para colocarse momentáneamente en la segunda posición de la tabla general, solamente por debajo del América.

El resultado también llega en un momento importante para el conjunto tapatío, que se aproxima a una serie de compromisos exigentes. Su siguiente encuentro será el domingo 13 de septiembre frente a Pumas, mientras que posteriormente, el 19 de septiembre, tendrá una nueva edición del Clásico Nacional ante América.