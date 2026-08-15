Liga MX: Chivas recibe oferta formal del Olympiacos de Grecia por Armando 'Hormiga' González

El Club Deportivo Guadalajara recibió este sábado una propuesta formal por escrito enviada por el Olympiacos de Grecia para concretar la transferencia del delantero Armando 'Hormiga' González. El conjunto helénico abrió oficialmente las negociaciones con la directiva rojiblanca para evaluar las condiciones del atacante de 23 años, posicionado como una de las principales joyas de exportación del futbol nacional.

¿Un nuevo mexicano al futbol europeo?

La oferta presentada funciona como un punto de partida entre ambas instituciones. El contrato del canterano está blindado hasta diciembre de 2029 con una cláusula de rescisión fijada en 15 millones de dólares. La directiva tapatía evalúa la propuesta contemplando aceptar un monto inferior únicamente si conserva un porcentaje de la carta para obtener dividendos ante una futura venta en Europa.

El interés del cuadro del Pireo responde al destacado rendimiento del artillero durante el último año futbolístico. González registró 24 anotaciones entre las fases regulares de los dos torneos recientes en la Liga MX, consolidándose entre los líderes de goleo del balompié azteca. Ese desempeño catapultó al joven delantero a integrar la convocatoria de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Esta no representa la primera aproximación del viejo continente por el ariete. En febrero de 2026, el CSKA de Moscú estuvo dispuesto a desembolsar 20 millones de dólares para ejecutar su salida; sin embargo, el propio futbolista declinó la oferta rusa con el objetivo de priorizar su crecimiento deportivo en Guadalajara y asegurar su lugar en la justa veraniega.

La 'Hormiga' buscaría el ascenso europeo

El traspaso depende también del aval del jugador, quien analiza si el proyecto de la Superliga de Grecia resulta adecuado para dar el salto internacional. La directiva encabezada por Amaury Vergara estudia los beneficios económicos de conservar parte de sus derechos federativos, mientras el cuerpo técnico contempla el impacto de una eventual baja en la línea ofensiva del equipo.

A la espera de que avancen las pláticas, González permanece concentrado con el plantel tapatío sin un pronunciamiento oficial por parte del club. El Guadalajara prepara su compromiso frente a Santos Laguna en Torreón por la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026, encuentro en el cual la 'Hormiga' se perfila para ver actividad mientras se define su futuro en el mercado de pases.