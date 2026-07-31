Liga MX: Chivas y Puebla dividen puntos en un duelo lleno de drama táctico en la Jornada 3

En el Estadio Cuauhtémoc, Puebla y Chivas igualaron 1-1 dentro del inicio de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La Franja llegó tras caer 2-1 ante Cruz Azul buscando redimirse como local, mientras que el Guadalajara se presentó con tres puntos acumulados luego de derrotar 1-0 a FC Juárez.

Primer Tiempo

Durante la primera mitad, el Rebaño generó las opciones más claras mediante un remate lejano de Roberto Alvarado y un testarazo de Armando González, ambos detenidos por Ricardo Gutiérrez en el arco. Richy Ledezma y Brian Gutiérrez distribuyeron juego, pero Jordán Carrillo careció de contundencia en sus disparos sobre el marco camotero.

Puebla abrió el marcador al minuto 26' tras un contragolpe culminado con efectividad por Eduardo Mustre con un zurdazo raso pegado al poste izquierdo ante la salida de Raúl Rangel. Chivas respondió al 41' con un zurdazo de Daniel Aguirre que rozó el poste, además de intentos sin éxito de Rubén González.

Segundo Tiempo

En la parte complementaria, el cuerpo técnico visitante ingresó a Efraín Álvarez y Omar Govea al minuto 61 sustituyendo a Fernando González y Jordán Carrillo. La modificación fructificó al 63', cuando Roberto Alvarado consiguió el recorte de distancias con un excelso remate cruzado del área grande.

Ambos estrategas movieron sus piezas en el tramo final. Puebla dio ingreso a Mathías Tomás, Luifer Hernández, Oscar Villa y Omar Moreno; mientras Guadalajara envió a cancha a Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Kevin Castañeda para buscar el gol. Sin embargo, las defensas lideradas por Juan Vargas y Luis Romo cerraron los caminos.

Con este resultado, tanto la escuadra camotera como el conjunto tapatío llegaron a cuatro unidades dentro de la tabla general del torneo. Ambas instituciones dividen puntos en suelo poblano antes de encarar sus compromisos internacionales en la Leagues Cup, concluyendo un disputado choque caracterizado por intensos ajustes tácticos.