Liga MX: critican a Dieter Villalpando por hacer apuestas deportivas

El futbolista mexicano Dieter Villalpando se encuentra nuevamente en medio de la polémica luego de que en redes sociales fueran difundidas supuestas conversaciones privadas en las que se habla de apuestas deportivas, situación que provocó críticas hacia el actual mediocampista del Tepatitlán FC.

La controversia comenzó después de que el apostador y creador de contenido Cristian Rey publicara una serie de capturas de pantalla que atribuyó a mensajes Villalpando.

¿Qué dijo Dieter Villalpando sobre sus apuestas?

De acuerdo con las capturas difundidas, Villalpando habría reclamado al creador de contenido después de que uno de los pronósticos compartidos terminara siendo incorrecto .

La discusión escaló en redes sociales y derivó en la publicación de nuevos mensajes. En uno de ellos, atribuido al mediocampista, reconoce haber apostado en alrededor de cinco o seis ocasiones y haber perdido esas jugadas.

Posteriormente, Villalpando respondió a la controversia y mostró apuestas en las que suele interesarse, como el beisbol y el futbol americano.

El caso generó comentarios entre aficionados debido a que Villalpando continúa siendo futbolista profesional. Actualmente forma parte del Tepatitlán FC, conjunto que compite en la Liga BBVA Expansión MX, aunque durante su trayectoria también ha pertenecido a diversos clubes de la Liga MX.

¿Los futbolistas tienen prohibido realizar apuestas?

La polémica también abrió cuestionamientos respecto a las reglas que deben cumplir los jugadores profesionales en materia de apuestas deportivas.

La normativa de la FIFA establece restricciones para futbolistas, entrenadores, árbitros, dirigentes y otras personas relacionadas directamente con el futbol cuando se trata de participar, directa o indirectamente, en apuestas vinculadas con partidos, competiciones o cualquier otra actividad relacionada con este deporte.

Esto significa que el simple hecho de que un futbolista realice una apuesta en otra disciplina deportiva no demuestra automáticamente que exista una infracción a los reglamentos del futbol internacional.

Por ahora, la controversia se mantiene principalmente en redes sociales. Aunque el jugador sí reconoció haber realizado algunas apuestas, ha sostenido que estas fueron en disciplinas ajenas al futbol, una diferencia importante para determinar si su conducta podría o no entrar en conflicto con los reglamentos que rigen a los futbolistas profesionales