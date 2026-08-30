Liga MX: Cruz Azul acuerda la compra definitiva de Alan Mozo a Chivas para el Apertura 2026

El mercado de fichajes del Apertura 2026 registró un movimiento definitivo en la Liga MX con la llegada de Alan Mozo a Cruz Azul. La directiva cementera alcanzó un acuerdo con las Chivas de Guadalajara, dueñas de sus derechos federativos, para adquirir al lateral derecho en transferencia definitiva.

La operación económica se cerró por un monto cercano a los dos millones de dólares más variables por objetivos. El zaguero de 29 años estampó su firma en un contrato por tres temporadas con opción a extenderlo un año adicional, concluyendo su vínculo con el Rebaño.

Busca encajar en el esquema de Huiqui

Mozo se integrará a La Máquina tras un breve ciclo militando a préstamo con el Club Pachuca, escuadra donde disputó cuatro de seis partidos posibles en el torneo. De hecho, el carrilero quedó fuera de la convocatoria en el choque reciente entre Tuzos y Chivas para finiquitar su traspaso.

En el apartado táctico, la llegada satisface una solicitud prioritaria del técnico Joel Huiqui. El estratega requería la incorporación de un lateral derecho nominal, demarcación que venía cubriendo de forma improvisada con el volante Jeremy Márquez ante la falta de un especialista de perfil natural.

¿Cuándo podría debutar Alan Mozo?

La incorporación del defensor permitirá a Huiqui reubicar a Márquez en su posición habitual dentro de la contención. Este ajuste resulta estratégico dentro del esquema celeste tras la reciente partida del mediocampista Erik Lira al fútbol europeo.

Mozo arribará a la Ciudad de México para realizar exámenes médicos y sumarse a los entrenamientos. Su debut oficial se contempla para la jornada siete del Apertura 2026, cuando Cruz Azul reciba a Santos Laguna en el Estadio Azteca.