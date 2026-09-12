Liga MX: Cruz Azul le quita el invicto al América en un dramático Clásico Joven con siete goles

En la cancha del Estadio Banorte de la Ciudad de México, Cruz Azul y Club América disputaron una emocionante edición del Clásico Joven, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto azulcrema llegó en calidad de líder e invicto del torneo con 16 puntos, tras encarar la Leagues Cup, mientras que La Máquina se presentó impulsada por dos victorias consecutivas con el objetivo de acortar distancias en la parte alta de la tabla.

Primer Tiempo

El choque comenzó a ritmo frenético. Al minuto 19, José Paradela mandó una diagonal retrasada por la banda izquierda para que el capitán Erik Lira prendiera el balón de primera intención y venciera a Rodolfo Cota con el 1-0. El América sufrió la baja por lesión de rodilla de Dagoberto Espinoza al 28’, cediendo su lugar a Cristian Borja. Manteniendo el empuje, al 35’, Paradela remató en jugada ensayada de tiro de esquina para colocar el 2-0 celeste.

El dominio cementero se consolidó antes del descanso. En el agregado del primer tiempo, al minuto 45+7, Jesús Orozco empujó el balón dentro del área chica para sellar el 3-0. La tensión del encuentro provocó un conato de bronca en el añadido, resultando amonestados Orozco e Nicolás Ibáñez por La Máquina, además de Raphael Veiga y Alan Cervantes por los visitantes.

Segundo Tiempo

Para el complemento, Guillermo Almada ingresó a Alejandro Zendejas e Ícaro da Conceição por Isaías Violante y Erick Sánchez. La variante funcionó al 52’, cuando Brian Rodríguez descontó anotando el 3-1. Cruz Azul respondió al 57’ mandando a Carlos Rodolfo Rotondi y Gabriel Fernández por Omar Campos e Ibáñez, en una etapa física con tarjetas amarillas para Erik Lira al 61’ y Jeremy Márquez al 64’.

Tras el ingreso de Alan Mozo por Márquez y Óscar Perea por Veiga, al 72’ Gabriel "Toro" Fernández culminó un certero contragolpe para batir a Cota y poner el 4-1. El cuadro local envió después a Christian Ebere y Gonzalo Piovi por Agustín Palavecino y Amaury García, mientras América sustituyó a Henry Martín por Miguel Borja.

El cierre trajo una dosis extrema de dramatismo. Al minuto 90, Óscar Perea firmó el 4-2 e inmediatamente Miguel Borja convirtió el 4-3, encendiendo las alarmas locales. A pesar de la amarilla a José Paradela al 90+3’, Cruz Azul contuvo el embate final para asegurar un triunfo 4-3 de época.