Liga MX: Cruz Azul logra una importante victoria de visitante ante Necaxa

Cruz Azul consiguió una victoria importante fuera de casa al imponerse 3-1 ante Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes, resultado que permitió a la Máquina cortar una complicada racha de derrotas dentro del Apertura 2026 de la Liga MX.

El conjunto cementero llegó al encuentro con la necesidad de reaccionar luego de acumular tres derrotas consecutivas , pero mostró una versión distinta desde los primeros minutos y terminó encontrando una ventaja que supo administrar durante buena parte del compromiso.

Aunque Necaxa intentó imponer condiciones durante el arranque, Cruz Azul comenzó a ganar terreno con el paso de los minutos y consiguió generar mayor peligro alrededor del área local.

Márquez abrió el marcador con un golazo

La primera anotación llegó al minuto 23'. Después de un tiro de esquina, la pelota quedó disponible fuera del área y Jeremy Márquez conectó una volea de larga distancia que terminó superando al guardameta Luis Jiménez para colocar el 1-0.

El gol permitió a Cruz Azul manejar con mayor tranquilidad el encuentro. La Máquina comenzó a tener más presencia con la pelota y estuvo cerca de ampliar la diferencia antes del descanso.

Cruz Azul golpeó dos veces al comenzar el complemento

La Máquina regresó con intensidad para la segunda mitad y rápidamente logró ampliar su ventaja.

Al minuto 47', 'Charly' Rodríguez encontró a Nicolás Ibáñez, quien recibió fuera del área y sacó un potente disparo de derecha que terminó en el ángulo para establecer el 2-0.

La presión cementera continuó y apenas unos minutos después apareció una de las jugadas más llamativas del partido. Willer Ditta se incorporó al ataque, combinó con José Paradela y terminó definiendo dentro del área con un toque bombeado para conseguir el tercer tanto.

Con el 3-0 antes de cumplirse la hora de juego, Cruz Azul tomó el control definitivo del encuentro y comenzó a manejar los tiempos ante un Necaxa que tuvo dificultades para generar oportunidades claras.

Necaxa descontó en los minutos finales

Los Rayos no dejaron de buscar el arco defendido por Kevin Mier y consiguieron hacer más decoroso el resultado durante la recta final.

Al minuto 83', Emilio Rodríguez apareció desde fuera del área con un disparo de zurda que superó al guardameta colombiano y significó el 3-1.

Sin embargo, la reacción llegó demasiado tarde y Cruz Azul logró conservar la ventaja hasta el silbatazo final.

El triunfo representa un resultado de gran importancia para el conjunto dirigido por Joel Huiqui, que logró cortar una seguidilla de tres derrotas y recuperar terreno después de varias semanas complicadas.