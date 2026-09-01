Liga MX: Cruz Azul mantendrá a Erik Lira tras frustrarse su venta europea con el AS Mónaco

El sueño europeo de Erik Lira deberá esperar. En el cierre del mercado de fichajes veraniego este martes 1 de septiembre de 2026, se cayó definitivamente la transferencia del mediocampista mexicano al AS Mónaco. Pese a tener las negociaciones avanzadas entre Cruz Azul y la escuadra gala, el movimiento colapsó en el último suspiro por inconvenientes administrativos inesperados.

Folarin Balogun, el factor principal

El motivo principal de la caída fue la imposibilidad del conjunto monegasco para liberar una plaza de extracomunitario. La directiva del Mónaco planeaba concretar la venta del delantero estadounidense Folarin Balogun al Everton de la Premier League de Inglaterra para habilitar el cupo extranjero; sin embargo, dicha transacción no logró formalizarse en el tiempo límite exigido.

Las pláticas entre Balogun y la escuadra británica fracasaron en los términos personales del contrato. El atacante de las barras y las estrellas no aceptó una reducción salarial sustancial en comparación con su sueldo actual en la Ligue 1. Ante la negativa del jugador de salir del equipo del Principado, la plantilla permaneció sin plazas disponibles para inscribir al futbolista mexicano.

El Sueño Europeo tendrá que esperar

El desenlace representa un duro golpe para el contención de 26 años, quien había priorizado el reto deportivo en Europa. Recientemente, Lira rechazó una tentadora propuesta millonaria procedente de la liga de Emiratos Árabes Unidos con el propósito explícito de dar el salto al balompié del viejo continente. Cruz Azul y sus representantes brindaron todas las facilidades pero el factor externo impidió el fichaje.

De haber concretado su firma, el mediocampista habría seguido los pasos de Rafael Márquez, quien se mantiene hasta ahora como el único futbolista mexicano en militar con el AS Mónaco tras su destacado paso entre 1999 y 2003. Pese al inconveniente en Francia, la directiva cementera reiteró su apertura para negociar al jugador ante futuras oportunidades en el mercado internacional.

Por lo pronto, Erik Lira permanecerá enfocado en las filas de La Máquina para lo que resta de la temporada en la Liga MX. Aunque el deseo de migrar a Europa se mantiene intacto para el futbolista y su entorno, el talentoso contención deberá aguardar al menos hasta la siguiente ventana de transferencias para buscar acomodo en alguna escuadra del viejo continente.