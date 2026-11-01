Liga MX: Cruz Azul supera 2-1 a León, suma 29 puntos y sella su pase directo a la Liguilla

Cruz Azul cumplió con la tarea en casa. La Máquina derrotó 2-1 a León en el Estadio Banorte, en el cierre de la Jornada 15 del Apertura 2026, resultado que le permitió asegurar matemáticamente su boleto a la Liguilla y mantenerse en la disputa por los primeros puestos de la clasificación.

Los Celestes fueron mejores desde el inicio

El conjunto celeste fue ligeramente superior durante la primera mitad, aunque le costó reflejarlo en el marcador. La oportunidad más clara llegó al minuto 20, cuando Gonzalo Piovi sacó un potente disparo de larga distancia que obligó al arquero Óscar García a emplearse a fondo. Más tarde, Gabriel Fernández ganó una pelota dentro del área, pero cruzó demasiado su definición y dejó escapar una opción importante antes del descanso.

La polémica apareció en el arranque del complemento. Al 55', el árbitro señaló penalti tras una acción entre Carlos Rodríguez y Nicolás Echeverría. La jugada fue revisada en el VAR y la decisión se mantuvo pese a los reclamos esmeraldas e incluso a las dudas generadas posteriormente por algunas repeticiones. Andrés Montaño tomó la responsabilidad y al 56' venció a García desde los once pasos para abrir el marcador en favor de los cementeros.

La Fiera defendió, pero no fue suficiente

León adelantó líneas en busca del empate, pero dejó espacios que fueron aprovechados por los locales. Tras varios avisos, Cruz Azul amplió la ventaja al minuto 72 con una jugada colectiva que terminó en los botines de José Paradela, cuyo disparo fue desviado por un defensor antes de terminar en el fondo de las redes para el 2-0.

La Fiera no bajó los brazos y buscó meterse nuevamente al partido durante el tiempo agregado. Al 96', una revisión en el VAR determinó una falta de Amaury García sobre Alfonso Alvarado dentro del área. El propio atacante ejecutó la pena máxima al 99' para descontar y colocar cifras definitivas, aunque los guanajuatenses ya no tuvieron margen para rescatar unidades.

Con la victoria, Cruz Azul llegó a 29 puntos, ligó su cuarto triunfo consecutivo y aseguró su presencia en la Liguilla, igualando la cosecha de América y Chivas, aunque por debajo de ambos debido a la diferencia de goles. León, por su parte, se quedó con 23 unidades y complicó su panorama rumbo al cierre de la fase regular tras sufrir una nueva derrota en territorio cementero.