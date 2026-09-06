Liga MX: Cruz Azul vence a Santos con un agónico gol de José Paradela al cierre del partido

En una jornada cargada de dramatismo y tensión táctica, Cruz Azul consiguió una victoria fundamental tras imponerse 1-0 a Santos Laguna en la Jornada 7 de la Liga MX. El conjunto celeste rompió un cerrojo defensivo muy complejo en los minutos finales, sellando un triunfo que devuelve la calma a la institución y desata el júbilo en su afición.

El trámite del encuentro estuvo dominado por el planteamiento cauteloso del cuadro visitante y las imprecisiones de La Máquina en el último tercio del campo. A pesar de generar oportunidades claras en la primera mitad, el conjunto cementero no lograba traducir su posesión en el marcador, dejando un trámite denso y abierto a contragolpes santistas.

Debuts y regresos esperados

La historia del partido comenzó a reescribirse en la segunda mitad con modificaciones clave desde el banquillo. Al minuto 60 se produjo el esperado debut oficial de Alan Mozo con la camiseta celeste, ingresando para adueñarse de la banda derecha y aportar un dinamismo ofensivo inmediato que desarticuló las coberturas defensivas del rival mediante centros venenosos.

Posteriormente, al minuto 78, llegó otro momento emotivo para la parcialidad cementera con el regreso a las canchas de Erik Lira. Tras resolverse las especulaciones sobre su posible traspaso al fútbol europeo, el mediocampista volvió a enfundarse la elástica azul para brindar solidez, recuperación de pelota y equilibrio táctico en el tramo final del compromiso.

Paradela rompe el cerrojo

El premio a la insistencia llegó de forma agónica al minuto 88, cuando José Paradela, con conexión de Andrés Montaño, aprovechó una desconcentración en la zaga rival para mandarla al fondo de las redes. La anotación desató la euforia colectiva en la tribuna, premiando el desgaste físico y la contundencia de un equipo que nunca dejó de buscar la victoria.

Con este resultado agónico pero merecido, La Máquina alcanza doce unidades en la tabla general de posiciones, escalando al sexto peldaño en la clasificación para consolidar sus aspiraciones en el torneo. La combinación de los valiosos debuts, los retornos esperados y el temple para liquidar en los instantes finales marca un punto de inflexión decisivo para el proyecto celeste.