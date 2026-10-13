Liga MX: ¿Cuántas lesiones ha tenido Gilberto Mora? Esto es lo que se sabe

El crecimiento de Gilberto Mora con los Xolos de Tijuana y la Selección Mexicana también ha estado acompañado por problemas físicos que han interrumpido su actividad.

La cifra incluye problemas en distintas zonas del cuerpo y dos episodios relacionados con el tobillo; se trata de un registro de reportes públicos, no de un expediente médico completo.

¿Cuántas lesiones a tenido 'Morita'?

Los recuentos periodísticos señalan seis episodios de lesiones o molestias desde agosto de 2025. El historial difundido comienza con una lesión de tobillo en agosto de 2025. Posteriormente, entre octubre y noviembre de ese año, Mora sufrió una fractura en la mano que volvió a apartarlo de las canchas.

En enero de 2026 se reportaron molestias en la zona lumbar y, durante ese mismo periodo, apareció la pubalgia que provocó una ausencia prolongada.

El recuento se completa con una lesión en el gemelo durante septiembre y nuevas molestias de tobillo en octubre. Este último episodio motivó su salida de la concentración de la Selección Mexicana. Aunque el total reúne seis eventos, algunos corresponden a molestias y otros a lesiones con periodos de recuperación más extensos.

La pubalgia provocó su periodo más largo de inactividad

Una de las situaciones que más llegó a alarmar al entorno del joven mexicano, fue su molestia al inicio del 2026, y es que Mora acumulaba 17 partidos sin participar y cerca de 100 días lesionado entre sus compromisos con Tijuana y México.

La pubalgia representó la mayor parte de esa interrupción, aparentemente habría estado 70 días de baja y 13 encuentros perdidos. Por su parte, la fractura en la mano lo mantuvo fuera durante 17 días y le impidió disputar dos partidos con Xolos.

Administran a Gilberto

El conjunto fronterizo implementó un plan para dosificar su participación y reducir el riesgo de que reaparecieran las molestias por pubalgia . Y es que este tema puede llegar a ser alarmante dado a que el jugador aún no está listo para tanta carga de juegos, lo que podría generarle incluso otra lesión. Siendo uno de los casos más obvios y recientes, el desempeño del jugador español Pedri en el 2020 y 2021 con la Selección Española y el Barcelona.

Aunado a ello, está la teoría alrededor de la última fecha FIFA, en donde Mora se encontraba listo para disputar el encuentro ante los Estados Unidos, pero un supuesto acercamiento por parte de un club inglés habría detenido su actividad, dado a que su entorno prefería "guardarlo" en vez de arriesgarlo a que alguna de sus lesiones previas o molestias actuales reaparecieran.