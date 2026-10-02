Liga MX: ¿Cuánto estaría ofreciendo el Liverpool por Gilberto Mora? Esto se sabe

El futuro de Gilberto Mora vuelve a ser tema en el mercado de fichajes europeo. El mediocampista de Xolos de Tijuana ha sido relacionado con el Liverpool, que, de acuerdo con reportes de la prensa británica retomados por medios mexicanos e internacionales.

La cifra ha generado expectativa por la magnitud que tendría una transferencia de ese tamaño para un futbolista mexicano. Sin embargo, hasta ahora la información disponible corresponde a reportes periodísticos y no a un anuncio oficial de una oferta presentada o aceptada.

¿De cuánto es la cifra?

La versión difundida por El Universal atribuye a Football Insider el interés del conjunto de la Premier League en Mora. Según esos reportes, el costo de una eventual negociación podría alcanzar los 40 millones de libras, dependiendo de las condiciones de Tijuana y de la competencia entre los equipos interesados.

Por ello, el monto debe entenderse como una cantidad vinculada a un posible fichaje, cuyo valor definitivo todavía no está establecido. Tampoco existe confirmación pública de que Liverpool haya puesto esa suma sobre la mesa de Xolos .

¿Cuándo podría irse Gilberto Mora a Europa?

La edad sigue siendo un factor importante, el mexicano cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre. FIFA restringe los traspasos internacionales de menores, salvo excepciones específicas que requieren autorización previa.

Los clubes pueden preparar una transferencia futura, pero cumplir la mayoría de edad no garantiza un debut inmediato. También deberán completarse los trámites y respetarse el periodo de inscripción del país de destino. Para las principales ligas europeas, el mercado invernal de enero de 2027 aparece como la siguiente oportunidad ordinaria.

El interés del Liverpool todavía no confirma un fichaje

El propio portal del Liverpool reprodujo información de TeamTalk sobre el seguimiento a Mora dentro de su sección dedicada a reportes de medios. La publicación aclara que ese contenido no representa necesariamente la posición del club.

Así, los 40 millones de libras siguen siendo una cifra reportada alrededor de una posible operación. Mientras no exista un anuncio de las partes involucradas, el futuro del mediocampista permanece abierto y su llegada a Inglaterra deberá tratarse como una posibilidad.