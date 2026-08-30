Liga MX: Dani Alves pierde apelación final y pagará más de 2.25 millones de dólares a Pumas

El Tribunal Federal Suizo rechazó definitivamente el recurso de anulación presentado por la defensa de Dani Alves, dejando firme el laudo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Con esta resolución inapelable, el futbolista brasileño fue condenado a pagar 2.25 millones de dólares al Club Universidad Nacional (Pumas) por la terminación anticipada de su contrato tras violar las cláusulas disciplinarias de la institución.

El conflicto legal comenzó a principios de 2023, cuando la directiva universitaria determinó rescindir de manera unilateral el vínculo laboral del lateral. La decisión del club auriazul ocurrió de inmediato tras la detención del jugador en Barcelona por una acusación de agresión sexual, apelando a las normas internas sobre la protección de los valores, imagen y prestigio institucional.

Alves tendrá que pagarle a Pumas

Aunque en una primera instancia la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA falló a favor del brasileño e inclusive ordenó a Pumas liquidar adeudos salariales pendientes por 160 mil dólares, el equipo mexicano acudió al TAS. El tribunal internacional revirtió el dictamen inicial, ratificando que el despido estaba plenamente justificado por el incumplimiento grave de Alves.

Si bien el TAS ajustó a la baja la penalización contractual estipulada originalmente en el convenio, fijó la indemnización por daños y perjuicios en 2.25 millones de dólares a favor de los universitarios. A dicha cantidad se le sumaron 17 mil francos suizos por costos procesales y 19 mil francos suizos adicionales como reembolso de gastos legales de Pumas.

Ratifican su decisión

Esta ratificación emitida en Suiza sienta un precedente jurídico trascendental para la Liga MX y el futbol internacional. El fallo consolida el derecho de los clubes para rescindir contratos sin responsabilidad económica y exigir reparación del daño cuando sus integrantes incurran en faltas graves o conductas delictivas que vulneren los principios éticos contractuales.

El fallo ya fue notificado a la FIFA, cerrando de forma definitiva toda vía de apelación legal para Alves, quien acumuló apenas 13 partidos vistiendo la camiseta universitaria durante el torneo Apertura 2022. La resolución representa un triunfo institucional sin antecedentes para el deporte mexicano en tribunales arbitrales internacionales.