Liga MX: David Ospina viaja de emergencia a Colombia y frena de golpe su debut con el Atlante

El fichaje estelar del Atlante para el Apertura 2026 ha sufrido un duro revés. El guardameta colombiano David Ospina atraviesa por un panorama de incertidumbre tras resentirse de una antigua lesión en el codo, problema físico que frena su esperado debut y compromete su continuidad en el club azulgrana.

¿Peligra el ficha del arquero colombiano?

Durante la conferencia previa al cruce de Leagues Cup ante Vancouver, el director técnico Miguel Herrera reveló la situación del guardameta. La afección corresponde a una molestia recurrente en la articulación del codo, zona intervenida quirúrgicamente en 2023 cuando militaba en el Al-Nassr. Esta recaída obligó al experimentado futbolista a realizar un paro definitivo en los entrenamientos.

Debido a esta molestia, Ospina viajó a Colombia para ser evaluado por el cirujano que lo operó originalmente. La directiva y el cuerpo técnico confirmaron que no existe una fecha estimada para su regreso a las canchas, pues el diagnóstico médico determinará si el cancerbero podrá recuperarse a corto plazo o si su fichaje con el equipo mexicano quedará rescindido.

Necesita ganarse la confianza del 'Piojo'

El entrenador Herrera enfatizó que el arco azulgrana ya tiene dueño momentáneo. El mexicano Óscar Jiménez ha respondido con solvencia en los primeros encuentros del torneo Apertura. Si el colombiano recibe el alta médica, deberá reintegrarse a la plantilla para pelear la titularidad desde atrás frente a un Jiménez que se ha ganado la confianza del estratega.

¿Fichajazo o 'puro humo'?

Anunciado oficialmente el 20 de julio de 2026, Ospina arribó a México como la contratación estelar tras concluir su etapa en Atlético Nacional. Su amplia trayectoria por instituciones europeas como el Niza, Arsenal y Nápoles prometía aportar jerarquía inmediata a la escuadra. Sin embargo, en menos de un mes, su estatus pasó de refuerzo de lujo a enigma.

El desenlace de esta historia se definirá en los próximos días tras los dictámenes del especialista en Colombia. Mientras la afición azulgrana aguarda noticias, el proyecto del Atlante sigue adelante sin certeza sobre si su fichaje estelar logrará tener minutos oficiales o si terminará despidiéndose antes de debutar en el fútbol mexicano.